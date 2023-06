Duelo de reinas: los looks de Máxima y Matilde y el detalle en el outfit que no pasó desapercibido

escuchar

Con motivo de cumplir sus responsabilidades como reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima pasaron los últimos tres días en Bélgica. Llegaron en tren a la estación Bruselas-Zuid y rápidamente se reunieron con el rey Felipe y la reina Matilde. Además de la relevancia política que significó el encuentro, hubo algo que generó mucho interés entre los seguidores de la realeza: los exclusivos looks que lucieron las royals. Ambas se mostraron cómplices todo el viaje y deslumbraron con sus coloridos vestidos para el último día. Sin embargo, un particular detalle en los outfits no pasó desapercibido y protagonizaron un duelo de estilos.

Esta semana, los dos matrimonios reales pasaron tiempo fortaleciendo los lazos entre sus respectivas monarquías: asistieron a eventos, recorrieron el Museo Real de Bellas Artes de Amberes y se acercaron a las personas que fueron a la calle a saludarlos. Asimismo, los fanáticos de la realeza no perdieron la oportunidad de ver tanto a Máxima como a Matilde mientras modelaban sus lujosos outfits. Para la fase final del viaje, ambas optaron por unos looks muy coloridos que causaron furor: una de rojo y la otra de anaranjado.

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, el alcalde de Amberes, Bart De Wever, y la gobernadora de Amberes, Cathy Berx JAMES ARTHUR GEKIERE - Belga

La reina de los Países Bajos eligió para su último día en Bélgica un vestido rojo de mangas cortas que destacaba su cintura. La parte superior incluyó una capa en el mismo color con un delicado prendedor, que le dio un toque sofisticado y chic. Para completar el look monocromático, sumó un par de aros colgantes de brillantes, un clutch, guantes y un distinguido sombrero, una de las piezas favoritas de su guardarropa.

Por su parte, la reina de Bélgica sorprendió con un estilo muy similar al de su par pero en otro color. Optó por un vestido estampado en naranja y azul y le sumó un tapado anaranjado y un sobre para llevar sus pertenencias. El detalle final fue el sombrero en el mismo color del outfit. Si bien ambas desfilaron con looks parecidos, hubo algo en particular que era idéntico. ¿Qué cosa? Nada más y nada menos que los zapatos, pieza fundamental del guardarropa de una mujer.

La reina Máxima y la reina Matilde estuvieron juntas durante la estadía de los reyes de los Países Bajos en Bélgica JAMES ARTHUR GEKIERE - Belga

Máxima de los Países Bajos en rojo y Matilde de Bélgica en anaranjado; ambas con el mismo modelo de calzado Instagram @koninklijkhuis

Tanto Máxima como Matilde se calzaron el mismo par de stilettos en distinto color. Mientras la primera lució el modelo en rojo, la segunda lo hizo en naranja, ambas a tono con sus respectivos conjuntos. Si bien pudo haber sido planeado de antemano o una simple coincidencia, lo cierto es que se trató de uno de los calzados favoritos de la argentina.

Los zapatos que eligieron las mujeres para recorrer Bélgica eran parte de la colección de la marca italiana Gianvito Rossi. El modelo que lucieron se caracteriza por tener la punta y el talón del mismo color y los bordes de plástico transparente. Máximo los utilizó en varias oportunidades a lo largo de los años y dio cuenta de que los tiene en varios materiales y colores, desde negro, hasta rosa, verde y amarillo.

El impactante look monocromático que la reina Máxima de Países Bajos eligió para su visita a Bélgica

Desde que puso un pie en Bélgica junto al rey Guillermo, Máxima se robó todas las miradas con sus outfits. El primero consistió en un conjunto monocromático de dos piezas: una pollera con vuelo, larga hasta los tobillos, y un saco al cuerpo con escote en V, todo en color beige. Como joyas, usó un prendedor - pieza clave en su guardarropa -, unos delicados pendientes y una gargantilla.

Máxima comenzó su gira por Bélgica y deslumbró con su look monocromático Instagram @koninklijkhuis

Los accesorios, en tanto, le dieron el toque final. Lució unos stilletos, un par de guantes en color nude y una cartera también, en el mismo tono del traje. Para finalizar, se calzó un elegante sombrero, una de sus piezas predilectas.

