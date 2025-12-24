El uso de dispositivos móviles en el país aumenta este miércoles debido al envío masivo de saludos a los vínculos familiares. La plataforma WhatsApp concentra el mayor flujo de datos por los festejos de Nochebuena y la red muestra un crecimiento en las búsquedas de términos afectivos para los contactos digitales, que marcan la dinámica de comunicación durante la Navidad en todo el territorio nacional.

La plataforma WhatsApp registra el mayor flujo de datos digitales durante la víspera de Nochebuena en todo el territorio Gemini

Las mejores 50 frases para desear Feliz Navidad a través de WhatsApp

La siguiente selección de textos ofrece opciones directas para compartir con familiares o amigos durante esta jornada de festejos:

Brindemos con los magos para que el festejo llegue lejos.

Tu sonrisa es el presente ideal y tu dicha mi anhelo honesto.

Que la fecha traiga alegría y el vínculo perdure siempre.

Los amigos brillan igual que las estrellas en el cielo.

El papel de la alegría envuelve estas jornadas festivas.

Disfrutá un festejo hermoso con salud y unión familiar.

Cerrá los ojos y pedime como obsequio esta noche.

Imaginá tus instantes más felices al recibir este texto.

La fecha permite reflexionar sobre las personas importantes.

El espíritu de la época representa un estado mental de paz.

Ojalá este día entregue algo bello para el año entero.

Los aprecio mucho y son mi razón de felicidad.

La esencia de las fiestas aguarda en cada corazón humano.

La actitud constante define a la época más que el calendario.

Quienes partieron nos enseñaron a valorar esta esperanza.

Es un honor compartir el momento más encantador del año.

Tu presencia guía mi camino como una luz propia.

La tranquilidad impera en tu casa durante estas celebraciones.

Disfrutá de una jornada radiante con todos tus afectos.

Tu sonrisa lleva la esencia de las fiestas consigo.

El mejor sitio para estar este miércoles es tu hogar.

Viví tus sueños en lugar de solo pensarlos.

Deseo para vos mucha paz y salud en este tiempo.

Las fiestas resultan más alegres con tu compañía.

La armonía familiar se celebra con todos los parientes.

El abrazo cálido une a los chicos con los grandes.

Ojalá alcances los horizontes nuevos que tenés por delante.

La sonrisa es el mejor adorno para estas jornadas.

Que la luz de la temporada llene tu casa de esperanza.

Mi mayor deseo es que la paz reine en tu familia.

Te envío abrazos fuertes y buenos deseos para hoy.

El camino hacia la renovación posee la luz de las fiestas.

Cada instante de esta celebración aporta una chispa de fe.

El espíritu festivo brinda momentos de alegría en tu camino.

El nuevo ciclo trae salud y motivos para sonreír.

Ojalá el festejo sea el inicio de muchas bendiciones.

La estrella de la Navidad guía tus pasos hacia la luz.

No hay mejor regalo que estar a tu lado ahora.

El deseo más grande es que sigamos con momentos únicos.

El mejor obsequio es el tiempo con los seres amados.

Que la paz reine en tu corazón durante todo el año.

Que la esperanza acompañe cada nuevo comienzo personal.

Que pases una Navidad serena y plena de afecto.

La importancia de la fecha reside en la cercanía emocional.

Que en esta jornada se cumplan deseos profundos y simples.

La unión se siente más fuerte en este miércoles especial.

Que la gratitud marque el camino de tu casa.

Sos mi regalo eterno y agradezco tu presencia.

Que la magia nos envuelva y nos acerque mucho más.

El espíritu navideño se expresa con empatía todos los días.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.