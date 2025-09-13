Las tres plantas resistentes al vapor, ideales para decorar el baño
Estas especies se adaptan a la humedad y la poca luz; también aportan frescura y estilo a este ambiente; conocé cuáles son
Decorar el baño con plantas no es solo una cuestión estética: también mejora el ambiente y contribuye a mantener el aire más limpio. Aunque la humedad y la falta de luz suelen ser un obstáculo, existen especies capaces de adaptarse a estas condiciones sin dificultad.
En espacios con poca ventilación, el vapor puede acumularse y generar moho o manchas. Sin embargo, algunas plantas logran absorber parte de esa humedad a través de sus hojas, regulan el clima interior y reducen la condensación.
Helecho: el clásico para ambientes húmedos
El helecho común (Nephrolepis) es uno de los favoritos para baños. Disfruta de la sombra y de la humedad, por lo que se adapta bien a lugares donde el vapor está siempre presente. Su follaje denso contribuye a mantener el aire fresco y a evitar la condensación en espejos y paredes.
Cactus de Navidad: resistente y colorido
El cactus de Navidad (Schlumbergera) tolera ambientes húmedos y con poca luz, a diferencia de otras variedades de cactus. Además, florece en invierno, lo que lo convierte en una opción para sumar color a baños con escasa iluminación natural.
Aspidistra: la planta de hierro
La aspidistra, conocida como “planta de hierro”, resiste condiciones adversas como baja iluminación, alta humedad y poco riego. Sus hojas anchas y verdes aportan un aire elegante, incluso en baños sin ventanas.
Consejos básicos de cuidado
Evitar corrientes de aire frío y colocar las plantas cerca de la ducha, donde hay mayor vapor.
- Ajustar el riego según la especie: los helechos requieren más agua; la aspidistra y el cactus de Navidad, menos.
- Limpiar las hojas periódicamente para evitar que polvo y humedad acumulada las dañen.
Incorporar estas plantas al baño permite transformar un espacio funcional en un rincón verde y relajante, incluso cuando la luz natural es escasa y el vapor constante.
