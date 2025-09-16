Las tres predicciones de Baba Vanga para este 2025 que inquietan a más de uno

Baba Vanga murió en 1996 y hasta ese entonces predijo algunos hechos en el mundo que se le adjudicaron a sus predicciones “místicas”, como la muerte de la princesa de Gales, Diana Spencer; aunque nunca se probaron de forma fehaciente. Sin embargo, desde el 2000 en adelante muchos sucesos se le atribuyeron a sus visiones, como el hundimiento del submarino ruso Kurks, la catástrofe del 11 de septiembre de 2001 y la aparición del Coronavirus. En una reciente publicación de sus fieles seguidores se replicaron aquellos mensajes que la balcánica profetizó para este 2025.

Al igual que su homólogo francés, Nostradamus, la mujer tuvo algunas referencias en sus escritos y dichos sobre este año que afectarían a la humanidad y a poblaciones en particular. Aquellos que creen en sus profecías, advirtieron por sus efectos.

Hay tres predicciones de Baba Vanga para este 2025 que causan inquietud en sus seguidores

¿Qué predijo Baba Vanga para el 2025?

La clarividente nacida en 1911 en Macedonia del Norte se volvió famosa por predecir el futuro. Oriunda de un pueblo supersticioso, la mujer aseguró a lo largo de su historia que un ente divino le dio el don para adivinar desastres naturales o acciones letales.

Después de la pandemia de coronavirus, la vidente no hizo más referencias a otros hechos importantes hasta el 2025, cuando mencionó que sería un año “horrible” para una fracción de la humanidad.

Además de las guerras sucesivas que dio a entender que tendrían inicio, como la invasión de Rusia a Ucrania, remarcó que “los extraterrestres se harán notar en la Tierra” de múltiples maneras.

Este mensaje se podría vincular al reciente video que se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, donde se ve a un drone MQ-9 Reaper disparar un misil Hellfire contra un objeto esférico (OVNI) frente a las costas de Yemen. Cuando el proyectil impacta sobre esta nave desconocida, rebota y su curso se desvía, mientras que el elemento desaparece en de la escena y continúa con su vuelo normal.

El misil estadounidense que impactó en un objeto no identificado en Yemen

Después del evento mencionado, Vanga señaló que se cultivarían órganos en laboratorios con el fin de evitar las largas esperas de trasplantes. Pese a que esto todavía no existe, en China informaron sobre el desarrollo de vientres robots. Se trata de un dispositivo que recrea la placenta en la cual un feto puede crecer sin problemas.

La noticia se dio a conocer este año y pertenece a la compañía Kaiwa Technology, bajo la dirección del Dr. Zhang Qifeng. Se cree que estos robots humanoides con úteros artificiales tendrán la capacidad de gestar, como así lo predijo también el libro Un mundo feliz, de Aldous Huxley.

Más allá de las dos visiones de Baba Vanga para este 2025, otra de ellas resulta la más aterradora de todas. Esta se refiere al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y aquí es necesario hacer un breve análisis.

En China planean desarrollar madres robots gestantes y se anunció el desarrollo de un prototipo este 2025 (Fuente: Guy Xotic/Pixel Rojo)

Desde que Rusia invadió a Ucrania, las amenazas de Vladímir Putin acerca del uso de armas nucleares se puso en discusión más de una vez. Esto generó temor y tensión en la comunidad occidental, en particular en Europa, porque podría desencadenar un conflicto mayor.

Incluso, a finales de agosto, Polonia denunció la presencia de drones rusos en su espacio aéreo y los derribó. Lo que apreció una incursión rusa, fue desmentida por el propio Kremlin días más tarde. Un paso en falso en los límites y la OTAN podría activar un modo de respuesta a la defensa conjunta de la unión, lo que significaría el inicio de un conflicto bélico de grandes proporciones.

Fuerzas de seguridad polacas en la zona donde cayó uno de los drones derribadas (AP Photo/Rafal Niedzielski) Rafal Niedzielski� - AP�

Además, tienen que considerarse los ataques constantes del Ejército de Israel sobre Gaza, lo que pone en discusión el accionar sobre la sociedad civil palestina. No solo la Organización de las Naciones Unidas se manifestó en contra, sino que los países islámicos también mostraron su rechazo.

Más allá de los dichos y adivinaciones que hizo Baba Vanga, de las que pertenecen a un círculo de creencias esotéricas, no hay pruebas científicas de que esto vaya a suceder. Antes de su muerte dejó un legado de predicciones que ocupan hasta el 5079 (año en el que ella creyó que terminaría la humanidad tal como la conocemos).