Video: una manada de orcas atacó y hundió a un yate en Portugal
Estos animales marítimos hundieron una embarcación en la zona costera de Fonte de Telha; no se registraron heridos
- 2 minutos de lectura'
Una manada de orcas irrumpió en las aguas de Fonte da Telha, en Portugal, y hundió una pequeña embarcación que navegaba en altamar. El hecho ocurrió el pasado sábado y afectó a un grupo de turistas que quería conocer esta zona ubicada cerca de Lisboa, capital del país europeo.
Según explicaron autoridades marítimas, este velero pertenecía al club de la Escuadra Náutica de Lisboa y, en el momento del accidente, transportaba a cinco turistas que contrataron la excursión para navegar por las aguas pacíficas de este lugar. Finalmente, no se registraron heridos y las personas fueron rescatadas.
El avistamiento de orcas parecería ser un hecho común en la zona, aunque, en esta ocasión, revistió de gravedad al rodear el barco, desestabilizarlo y que la embarcación vuelque hacia uno de sus costados.
Al ser filmado por turistas que estaban sobre la costa, las autoridades marítimas tomaron cartas en el asunto al arribar al lugar para rescatar a los cinco tripulantes que cayeron, indefectiblemente, al agua, mientras las orcas siguieron su camino.
Mientras la embarcación se hundía de a poco, una lancha de la Brigada Náutica intentó torcer el rumbo del barco, aunque no hubo caso y el mismo se sumergió en las profundidades del agua debido a las grandes fisuras en la superficie provocadas por los animales.
Con la viralización del video, los científicos comenzaron a explorar el comportamiento de las orcas y por qué su “ensañamiento” con las embarcaciones. Por lo pronto, esta situación dejó de ser aislada y comenzó a ser una preocupación tanto para los dueños de las embarcaciones, como para los organismos que regulan su andar por altamar.
