Cómo funciona el avión supersónico de la NASA que unirá Nueva York y Londres en 3 horas

El futuro de los viajes aéreos está a punto de cambiar con el X-59 de la NASA, un avión supersónico que promete conectar Londres y Nueva York en poco más de tres horas. Este innovador jet, considerado la joya de la misión Quesst de la agencia espacial estadounidense, se encuentra en la última etapa de pruebas, por lo que el público ya se prepara para su histórico vuelo inaugural que tiene la impresionante ambición de ser más rápido que el sonido.

La clave de su funcionamiento radica en un diseño aerodinámico revolucionario. El X-59 está diseñado con un cuerpo afilado y alas largas y delgadas. Esta configuración permite dispersar las ondas de choque en pequeñas ondulaciones, evitando los impactos sonoros: el resultado esperado es un leve “golpe sónico”, un “ruido” comparable al portazo de un auto escuchado a la distancia, muy distinto al ensordecedor andar al que se está acostumbrado en los aviones comunes.

El X-59 está diseñado con un cuerpo afilado y alas largas y delgadas (Foto: NASA)

Este avance tecnológico tiene un objetivo trascendental: poner fin a la prohibición de vuelos supersónicos de pasajeros sobre tierra, vigente en Estados Unidos desde hace más de 50 años. El X-59 busca levantar esa restricción y establecer un límite de nivel sonoro en lugar de un límite de velocidad, lo que abriría nuevas rutas y posibilidades para la aviación comercial. “Hemos realizado estudios y la percepción es más parecida a la de una puerta de auto cerrándose en la casa de un vecino”, aseguró Lori Ozoroski, directora del proyecto.

Actualmente, el X-59 se somete a rigurosas revisiones de seguridad en la planta Air Force Plant 42, donde ingenieros analizan a fondo sus sistemas. Una prueba crucial se realizó el 18 de agosto pasado en la planta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Palmdale, California, donde los equipos de mantenimiento trabajaron con hidracina. Este químico, altamente corrosivo, funciona como sistema de respaldo para reiniciar el motor en pleno vuelo. Esta verificación fue clave para garantizar la fiabilidad del sistema, uno de los múltiples protocolos que permitirán al X-59 alcanzar un vuelo supersónico silencioso.

Desde la agencia estadounidense esperan que este avión inaugure una nueva era (Foto: NASA)

La aeronave ya superó varios hitos en tierra. En julio, los ingenieros realizaron con éxito pruebas a baja velocidad, moviendo el estilizado avión por primera vez bajo su propia potencia. Según la NASA, “estas verificaciones garantizan la estabilidad y el control del avión en distintas condiciones, dando confianza a pilotos e ingenieros de que todo funciona como se espera”.

El primer vuelo consistirá en un bucle a baja altitud, a unos 386 km/h, para verificar la integración de sistemas antes de pasar a ensayos más veloces que lo llevarán a romper la barrera del sonido. “A medida que el X-59, único en su tipo, se acerca a su primer vuelo, el equipo planifica cada paso —desde el rodaje y el despegue hasta el crucero y el aterrizaje— guiados siempre por la seguridad”, aseguraron desde la agencia.

Con 30,4 metros de largo y una envergadura de 9 metros, se proyecta que esta aeronave futurista vuele a unos 1.600 km/h. Esto reduciría el trayecto transatlántico a 3 horas y 44 minutos, frente a las siete u ocho horas de un vuelo comercial convencional. Si las pruebas tienen éxito, esta aeronave podría inaugurar una nueva edad dorada de los viajes ultrarrápidos, reduciendo a la mitad los tiempos de vuelo en una de las rutas aéreas más transitada a nivel internacional.