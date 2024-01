escuchar

Las reglas del deporte callejero pueden varias y ser más flexibles que en el profesionalismo. En el caso puntual del fútbol, los partidos se juegan sin árbitros y con algunas excepciones que lo hacen más divertido. Así fue como en un video que se divulgó en las redes sociales, un grupo de chicos estaba jugando en una cancha ubicada en un parque con el pequeño inconveniente de que les faltaba un arquero.

Con este panorama y la necesidad de cubrir un puesto clave en el campo de juego, los jugadores se cruzaron con un perro que merodeaba la zona y lo ubicaron bajo los tres palos, algo que, al principio, causó gracia, pero que finalmente se convirtió en algo productivo debido a que el animal sorprendió con sus dotes.

En un video que dura aproximadamente 30 segundos, el perro se hizo dueño del área y ante cada avance del equipo rival interceptaba la pelota para adueñarse de ella y, en consecuencia, generar un ambiente cómico en el lugar donde era filmado por los presentes que estaban fuera de los límites de la cancha.

Para atrapar la pelota en dos ocasiones, el perro, astuto a los movimientos de los demás, midió con suma justeza sus ataques y mordió el esférico para protagonizar un cómico momento entre los que jugaban el partido. Al ser un contenido bastante exclusivo y rara vez visto en las redes sociales, el video escaló rápidamente en su popularidad al llegar a la red social X, donde los usuarios quedaron anonadados sobre las virtudes del animal.

Un perro participó de un partido de fútbol y se convirtió en viral

Publicado en la cuenta @porqueTTarg, este contenido bajo el título: “Porque a estos chicos les faltaba un jugador y no dudaron en sumar a un perro para cuidar de los tres palos” llegó a convertirse en viral y registró varios comentarios de los followers.

“El perro: chicos no vale fundir”; “Te amo perrito arquero”; “Estos chicos son los mejores”, entre otras frases, le dieron un color diferente a la publicación que trascendió rápidamente en las redes sociales.

Adoptó un perro, pero descubrió algo que la indignó

Una mujer estadounidense llamada Kalee McGee compartió un video en sus redes sociales donde aclaró que adoptó un perro, pero un detalle de su comportamiento la dejó asombrada. Resulta que su mascota no obedece cuando se le habla en inglés, pero sí cuando es en castellano.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento, pero no nos escucha”, explicó la protagonista en un video.

A la hora de contar más detalles de esta particular historia, subrayó que cuando ella le habla en inglés, el perro “pone cara de ‘¿de qué estás hablando?’, y cerró con algunas frases que aprendió para domesticar al animal en un video que se convirtió rápidamente en viral: “buen chico”, “ven aquí” y “sentate”.

