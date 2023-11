escuchar

En un giro inesperado de los sucesos, un video comenzó a circular en las redes sociales mostrando a un hombre corriendo completamente desnudo por las calles de la ciudad de Barcelona, después de ser descubierto con su presunta amante.

El clip, que se volvió viral en cuestión de horas. Generó una oleada de comentarios y reacciones entre los usuarios de las redes sociales. En Barcelona, España, se registró un insólito suceso donde un video viralizado muestra a un hombre corriendo sin ropa por una calle, siendo perseguido por otro individuo armado con un cuchillo.

Según los informes, el perseguidor sería el esposo de la presunta amante del hombre que huía desnudo. Aunque la autenticidad del video es cuestionada, las imágenes muestran claramente la peculiar escena.

En el material audiovisual, se observa al hombre desnudo tratando desesperadamente de eludir a su perseguidor, quien lo persigue con un cuchillo en mano. La persecución se intensifica al llegar a un estacionamiento, donde el hombre desnudo busca refugio entre los vehículos para evadir a su agresor.

Entre los gritos captados por el video, se escucha al individuo armado acusando al fugitivo de estar con su esposa en su hogar. Por su parte, el perseguido implora a quienes presencian la escena que llamen a la policía. Afortunadamente, el perseguidor no logra alcanzar a su objetivo, quien aparentemente escapa de la escena, desapareciendo del cuadro del video.

La filmación fue compartida el 18 de noviembre a través de la red social X por el usuario @SocialDrive_es y ya acumulado más de dos millones de reproducciones, superó los 300 comentarios, tiene mil repost y seis mil ‘Me gusta’

En ese sentido, luego de divulgado el clip, las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios humorísticos y reflexivos sobre la situación. “Qué mal está España, que ya no te puedes tirar a la mujer sin que te pillen y te saquen un cuchillo. Disfruten de lo votado”; “¿Pero la culpa no sería de ella?”; “Amante: profesión de riesgo” y “Deportes de riesgo”, fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

Por María Camila Salas V