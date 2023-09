escuchar

En la red social X, una usuaria compartió la insólita situación que vivió con los dueños del departamento que alquiló. Después de recibir una charla sobre la limpieza y la importancia de que todo esté pulcro, se encontró con una desagradable situación en el microondas. A partir de la exposición que recibió el hecho, consiguió el cambio del electrodoméstico.

Dentro de las redes sociales, todos los días circulan diversos tipos de contenido viral. Gracias al poder de difusión que otorgan las plataformas, cualquier anécdota o problema puede llegar a miles de personas en cuestión de horas.

En ese universo, a pesar de las diferencias y características que tenga cada uno de los posteos, hay algunas cuestiones y formatos en común que suelen destacarse y no pasar desapercibidas. Uno de ellos es el que muestra charlas entre dueños e inquilinos. Mediante capturas de chats de WhatsApp, muchos usuarios eligen exhibir el conflicto que tienen con los propietarios del inmueble que ocupan.

Eso fue lo que ocurrió con @odalyskye, una usuaria de X que vive en Santoña, España. Al mudarse a su nuevo departamento, recibió una extensa charla sobre la importancia de que el lugar esté limpio. Sin embargo, al querer usar el microondas se topó con una sorpresa indeseada. “Acabo de llegar a mi nuevo piso. Me he encontrado el microondas así (después de que los caseros me diesen una charla de limpieza e higiene de 45 minutazos)”, expresó en la plataforma.

El tuit sobre el microondas que se volvió viral Captura

Junto con el mencionado texto, incluyó dos imágenes. Una de ellas muestra cómo encontró el interior del electrodoméstico. Como bien se puede apreciar en la foto, la situación de limpieza del aparato es sumamente deficiente, al punto que hasta afectó su funcionamiento.

La imagen restante es una captura de WhatsApp, donde la usuaria le indicó el problema. “Me he encontrado el microondas así por cierto. Y como está así no gira. Es como óxido”, manifestó la inquilina en el chat junto con la foto. Lejos de inmutarse, y sin aplicar la preocupación por la limpieza que había mostrado tiempo antes, la dueña solo le preguntó si podía usarlo de esa manera: “¿Pero calienta?”.

A partir de la publicación en la plataforma, el tuit rápidamente alcanzó difusión masiva. En horas, tuvo más de 3.800.000 impresiones y generó decenas de miles de interacciones. Sumado a los likes y retuits, no se hicieron esperar las respuestas. Dentro de los comentarios, casi de forma unánime, los usuarios apuntaron contra la dueña y su mensaje. En algunos casos, incluso contaron las experiencias similares que vivieron.

Luego de la repercusión del tuit, la inquilina recibió un nuevo microondas Captura

Dada esta repercusión y la exposición que tuvieron los dueños del inmueble, rápidamente llegó la solución. Tras el posteo, contactaron nuevamente a la usuaria y le comunicaron que reemplazarían el objeto. Al día siguiente, la joven compartió una foto de su nuevo microondas, que además cuenta con más funciones que el anterior. “El casero ha respondido trayéndonos un microondas-horno nuevo con cinco funciones de cocción”, escribió. A pesar de que este tuit tuvo un poco menos de exposición que el original, también acumuló decenas de miles de impresiones y nuevas interacciones y comentarios.

