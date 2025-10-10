Los planes imperdibles para este fin de semana largo de octubre en Buenos Aires

Con un nuevo fin de semana largo, Buenos Aires se presenta como el lugar ideal para desconectar de la rutina sin tener que salir de la ciudad. No hace falta planear algo complicado para cambiar de aire: la capital ofrece desde ferias y recitales hasta exposiciones culturales y paseos al aire libre que invitan a vivir nuevas experiencias o redescubrir espacios ya conocidos. La agenda porteña propone actividades variadas y accesibles, que incluyen opciones gratuitas, gastronómicas y culturales, pensadas para todos los gustos y momentos, ya sea en familia, con amigos, en pareja o disfrutando de la propia compañía.

Cafecito BA

Cafés, pastelería y opciones saladas con precios promocionales GCBA

La Ciudad se llena de aroma y sabor con una nueva edición de Cafecito BA. Un encuentro ideal para quienes disfrutan del buen café y la pastelería artesanal. Durante todo el fin de semana, se podrán recorrer stands de las mejores cafeterías porteñas, probar delicias dulces y saladas, y disfrutar de actividades como cine al aire libre, música en vivo y hasta lectura de la borra del café.

Cuándo: sábado 11, de 10:30 a 20:30 h; domingo 12, de 10:30 a 19 h

Dónde: Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2301, Recoleta

Open House Buenos Aires

Recorré más de 130 edificios emblemáticos de la Ciudad

Este fin de semana llega una nueva edición de Open House BA, el evento gratuito que permite explorar la arquitectura porteña desde adentro. Con especial foco en la zona sur, la propuesta invita a recorrer más de 130 edificios emblemáticos —muchos de ellos privados o de acceso restringido— a través de visitas guiadas que revelan su historia, diseño y valor cultural. Una oportunidad única para descubrir rincones de la Ciudad desde una mirada diferente y conocer sus joyas arquitectónicas.

Cuándo: sábado 11 y domingo 12

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

La Feria Francesa

Más de 30 stands para viajar a través de la gastronomía francesa

Este fin de semana, el Rosedal de Palermo se convierte en una pequeña esquina de París con la llegada de La Feria Francesa. Más de 30 stands invitan a disfrutar de lo mejor de la gastronomía: panaderías artesanales, queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad que prometen un verdadero viaje de sabores. Además, habrá clases a cargo de reconocidos chefs y música en vivo para acompañar la experiencia.

Cuándo: sábado 11 y domingo 12, de 11 a 18:30 h

Dónde: El Rosedal, Iraola y Sarmiento, Palermo

Creamfields

Festival de música electrónica con artistas locales e internacionales

El sábado 11, la ciudad se llenará de ritmo con una nueva edición de Creamfields, uno de los festivales de música electrónica más esperados del año. Con una line up que combina talentos internacionales y locales, el evento promete una experiencia única donde se mezclan los clásicos del género con las tendencias más innovadoras. Una cita imperdible para quienes disfrutan de la energía y el sonido de la música electrónica al aire libre.

Cuándo: sábado 11, desde las 15 h

Dónde: Parque de la Ciudad, Av. F. de la Cruz 4000, Villa Soldati

Gran Fondo Argentina

Una jornada de deporte y movilidad sustentable Gran Fondo Argentina

El domingo 12, desde las 6 de la mañana, Buenos Aires se convertirá en el escenario de la tercera edición del Gran Fondo Argentina, una competencia que reúne a ciclistas amateurs en un recorrido único por la ciudad. Con dos distancias —60 y 124 kilómetros— y un circuito cerrado al tránsito, el evento invita a disfrutar del deporte y de una jornada dedicada a la movilidad sustentable con vistas panorámicas.

Cuándo: domingo 12, desde las 6 h

Dónde: Av. Calabria y Rosario Vera Peñaloza, Puerto Madero

Festival del Asado y la Empanada

Una propuesta gastronómica para disfrutar al aire libre Festival del Asado y la Empanada

El Hipódromo de Palermo se prepara para un fin de semana lleno de sabor con una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada. Asadores de todo el país se darán cita para ofrecer costillares, bondiolas, achuras y mucho más, mientras que las empanadas serán protagonistas con recetas típicas de cada región. Una verdadera fiesta federal que celebra las tradiciones gastronómicas argentinas.

Cuándo: sábado 11 y domingo 12, de 12 a 23 h

Dónde: Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4001, Palermo

Bresh Buenos Aires Oasis

Fiesta al aire libre desde la tarde hasta la medianoche

La fiesta más linda del mundo llega con una propuesta diferente: Bresh de Día. Por primera vez en Buenos Aires, el evento se vivirá al aire libre desde la tarde hasta la medianoche, con música, amigos y una energía inigualable. Grandes éxitos, baile y las mejores vistas del Río de la Plata harán de esta edición una experiencia única e imperdible.

Cuándo: sábado 11, de 16 a 00 h

Dónde: Punta Carrasco, Av. Costanera Rafael Obligado y Sarmiento, Palermo

Puro Diseño

Un espacio para descubrir tendencias y emprendimientos

Llega una nueva edición de Puro Diseño, la feria más importante de creatividad e innovación de la región. Un espacio donde diseñadores, emprendedores y amantes de las tendencias se reúnen para descubrir lo mejor del talento local. Este año, el evento celebra su 25º aniversario con propuestas únicas, exhibiciones especiales y un stand propio de la Ciudad de Buenos Aires que invita a vivir el diseño desde todas sus formas.

Cuándo: del viernes 10 al domingo 12, de 13 a 21 h

Dónde: La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo

Día Internacional del Dulce de Leche

Aprendé los secretos detrás de este clásico nacional WS-Studio - Shutterstock

La Casa del Dulce de Leche se viste de fiesta para homenajear uno de los sabores más representativos de la Argentina. En esta jornada especial habrá degustaciones gratuitas, demostraciones en vivo y actividades para conocer más sobre la historia y elaboración de este clásico nacional. Además, se podrán adquirir productos 100% artesanales.

Cuándo: sábado 11, de 14 a 20 h

Dónde: Florida 915, Retiro

Camerata Argentina de Guitarras

Concierto gratuito del ciclo Música de Cámara

La Usina del Arte recibe a la Camerata Argentina de Guitarras en un nuevo concierto del ciclo Música de Cámara. Dirigida por Martín Marino, la presentación contará con el Ensamble de Aerófonos Andinos, los solistas en bombo legüero Daniel Figueroa y Mariano Velardi, y los contrabajistas Axel Gómez y Fernando Huerta, quienes interpretarán obras de Ginastera y Darío Barozzi. Una propuesta gratuita para disfrutar de la música clásica y contemporánea en un espacio emblemático de la Ciudad.

Cuándo: domingo 12, 11:30 h

Dónde: Usina del Arte, Av. Caffarena 1, La Boca

Estos son apenas algunos de los planes que se pueden disfrutar en Buenos Aires, una ciudad que se sigue destacando por su variada y activa agenda cultural, que incluye desde ferias y actividades gratuitas hasta teatro y experiencias gastronómicas. Con propuestas para todos los gustos, lo recomendable es consultar el sitio oficial de turismo de la ciudad para mantenerse al tanto de fechas, horarios y costos, ya que la información se actualiza de manera constante.