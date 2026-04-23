En fotos. La intimidad de artistas y deportistas argentinos en una muestra fotográfica en el Palacio Libertad

La exhibición Argentinos 1995-2025 invita a recorrer tres décadas de historia viva a través del lente de Maximiliano Vernazza, uno de los fotoperiodistas más agudos de la escena nacional.

Leo Messi con la bandera de Argentina. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

La muestra comienza en 1995, año en que debutó como reportero gráfico. Los registros más antiguos fueron tomados cuando formaba parte del staff de fotógrafos de la revista Gente. Sin embargo, estas imágenes trascienden el mero registro periodístico para adentrarse en un territorio mucho más complejo: la intimidad de los ídolos.

Nacha Guevara, Susana Giménez, Charly García y Cecilia Roth. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Una tarde con Guillermo Vilas. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Susana Giménez visita a Mirtha Legrand. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

La muestra refleja que Maximiliano Vernazza tuvo un acceso privilegiado a la cultura popular. “Mi idea es poder compartir con el personaje el mayor tiempo posible. Que se olviden que estoy ahí y, de esa manera, fotografiar situaciones de intimidad impensadas”, explica Vernazza.

Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Entre los protagonistas de la muestra, los retratados, se destacan algunos de los más importantes artistas y deportistas de las últimas décadas. Desde Diego Maradona a Guillermo Vilas. Pero también las grandes divas, como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Graciela Borges.

Fito Páez, la Mona Giménez y Charly García, en una sesión muy "Say no more". Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Fabio Zerpa y ET. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

A lo largo de los treinta años que destaca en el título, Vernazza no solo fotografió a las figuras más influyentes del espectáculo, la política y el deporte: convivió con ellas. Esa cercanía le permitió desarmar la pose pública para capturar situaciones impensadas de la vida diaria de las estrellas, mostrar el lado B de la fama y capturar el factor humano, aquello que convierte a la celebridad en una persona de carne y hueso.

Sandro, antes de salir a escena como El hombre de la rosa. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Fabi Cantilo en pose rock star. Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Cómo visitar la muestra

Argentinos 1995-2025 puede visitarse a partir de su inauguración, el viernes 24 de abril a las 18 horas. A partir de allí, de miércoles a domingos, de 14 a 20 horas, hasta el 26 de junio.

Se exhibe en el Palacio Libertad, calle Sarmiento 151, en el quinto piso, sala 512. La entrada es libre y gratuita.