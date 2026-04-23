En fotos. La intimidad de artistas y deportistas argentinos en una muestra fotográfica en el Palacio Libertad

Maximiliano Vernazza inaugura la muestra Argentinos 1995-2025, donde expone grandes retratos de su carrera como reportero gráfico
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La exhibición Argentinos 1995-2025 invita a recorrer tres décadas de historia viva a través del lente de Maximiliano Vernazza, uno de los fotoperiodistas más agudos de la escena nacional.
La muestra comienza en 1995, año en que debutó como reportero gráfico. Los registros más antiguos fueron tomados cuando formaba parte del staff de fotógrafos de la revista Gente. Sin embargo, estas imágenes trascienden el mero registro periodístico para adentrarse en un territorio mucho más complejo: la intimidad de los ídolos.
La muestra refleja que Maximiliano Vernazza tuvo un acceso privilegiado a la cultura popular. “Mi idea es poder compartir con el personaje el mayor tiempo posible. Que se olviden que estoy ahí y, de esa manera, fotografiar situaciones de intimidad impensadas”, explica Vernazza.
Entre los protagonistas de la muestra, los retratados, se destacan algunos de los más importantes artistas y deportistas de las últimas décadas. Desde Diego Maradona a Guillermo Vilas. Pero también las grandes divas, como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Graciela Borges.
A lo largo de los treinta años que destaca en el título, Vernazza no solo fotografió a las figuras más influyentes del espectáculo, la política y el deporte: convivió con ellas. Esa cercanía le permitió desarmar la pose pública para capturar situaciones impensadas de la vida diaria de las estrellas, mostrar el lado B de la fama y capturar el factor humano, aquello que convierte a la celebridad en una persona de carne y hueso.
Cómo visitar la muestra
Argentinos 1995-2025 puede visitarse a partir de su inauguración, el viernes 24 de abril a las 18 horas. A partir de allí, de miércoles a domingos, de 14 a 20 horas, hasta el 26 de junio.
Se exhibe en el Palacio Libertad, calle Sarmiento 151, en el quinto piso, sala 512. La entrada es libre y gratuita.
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