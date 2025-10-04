Los tips de Pitty, la numeróloga, para limpiar energéticamente una casa antes de una mudanza

Mudarse es una experiencia cargada de emociones, ya sea por la ilusión que genera el nuevo hogar, por abandonar una anterior casa que tenía muchos recuerdos o por los nuevos riesgos que la mudanza trae. Pero, además del movimiento físico que implica trasladarse de un lugar a otro, existe una “fuerza energética” que muchas personas eligen atender para comenzar esta nueva etapa de la mejor manera posible.

En ese sentido, Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, compartió en sus redes sociales un ritual completo de limpieza energética ideal para quienes están por mudarse o acaban de llegar a una nueva vivienda. Según explicó, estos pasos ayudan a eliminar la carga emocional que pudo haber quedado del pasado y a alinear la energía del espacio con el nuevo ciclo que se inicia.

Pitty, la numeróloga compartió sus rituales para la mudanza

Paso a paso: los consejos de Pitty para una mudanza

Sal en las esquinas para eliminar lo negativo

El primer paso es colocar puñados de sal en cada esquina de la casa y dejarlos durante 24 horas. Este antiguo recurso de limpieza sirve para absorber energías densas o bloqueadas. “La sal limpia todo lo negativo, todo el pasado y todo lo que se vivió en esa casa que no tenía que ver con tu historia”, explicó Pitty.

Campana, mantra y oración de protección

Al día siguiente, se recomienda hacer sonar una campana, poner un mantra o decir en voz alta una oración pidiendo protección para el nuevo hogar. Esta vibración sonora actúa como purificador del ambiente, lo que moviliza la energía estancada y abriendo paso a lo nuevo.

Ritual en la entrada de la casa para proteger el espacio

En el ingreso de la casa se debe colocar una vela blanca encendida, siete granos de arroz y un vaso con agua. Según Pitty, este sencillo altar tiene como intención alejar a las personas que podrían traer malas energías. “Pedí que toda persona que no venga con buena energía no pise nunca más tu casa”, enfatizó.

Además de darle la propia impronta al hogar, es fundamental limpiarla energéticamente (Foto: FreeP¡CK)

Hacer plantaciones propias

Si la vivienda tiene jardín o patio, la numeróloga recomendó plantar albahaca, romero o alguna flor: “Es para echar raíces en la historia que vas a comenzar a escribir en esa nueva casa”. Las plantas aromáticas, además de aportar frescura y aroma, están asociadas a la prosperidad, el bienestar y la protección espiritual.

Ritual de la cocina

Para activar la energía positiva de la cocina, Pitty sugiere hervir albahaca, canela o clavo de olor, mientras se enuncian intenciones de abundancia, amor y protección. Este acto simbólico transforma la cocina en un lugar de creación, nutrición y conexión familiar.

Ritual para la primera noche en la que se duerme en el nuevo hogar

Ya con todo acomodado y el mantel puesto en la mesa, la experta aconseja preparar un cuenco con agua y pétalos de rosas para dejar durante la primera noche en la que se dormirá en ese lugar. Este gesto representa la renovación del ciclo vital y sella energéticamente el comienzo de una nueva etapa. Así todos los habitantes podrán dormir serenos y disfrutar de su nueva casa al máximo.