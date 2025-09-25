Cómo hacer la tarta vasca que es tendencia en las redes sociales
Esta receta se volvió viral por ser sencilla y no requerir demasiado tiempo de preparación; aprendé cómo hacerla y conquistar el paladar de tus amigos
La tarta vasca o tarta de San Sebastián se volvió popular en las redes sociales porque es fácil de preparar y no requiere que seas un experto culinario. Seguí el paso a paso de este manjar tradicional, que no lleva harina. Es ideal para una reunión con amigos o familiares.
Esta receta se originó en el País Vasco, al norte de España. Consiste en un postre de queso suave, sin corteza y que se cocina en un horno a temperatura muy caliente. Nació hace más de 50 años en la hostería La Viña, en el centro histórico de San Sebastián. En la actualidad es furor en todo el mundo y vos también podés replicarla en casa con pocos ingredientes.
Tarta vasca: del norte de España a la mesa de tu casa en simples pasos
Ingredientes:
- 200 g de azúcar.
- 32 g de fécula de maíz.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 400 g de crema de leche.
- 800 g de queso crema (mitad común y mitad tipo Finlandia).
- 6 huevos.
- 2 yemas.
Paso a paso:
- En un bowl batir la crema de leche, la vainilla, el azúcar y la fécula de maíz, hasta que se forme una consistencia pastosa.
- Incorporar el queso crema.
- Licuar los 6 huevos y las 2 yemas para que no tengan aire. Luego, añadirlos a la preparación principal.
- Mezclar hasta que todo quede homogeneizado.
- En un molde de torta de 23 cm forrada con papel manteca, volcá la preparación.
- Enviá al horno a una temperatura de 200° C.
- Transcurrida la media hora de cocción, apagar el horno y enfriar dentro, con la puerta entreabierta.
- Desmoldar con cuidado.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
Tiempo de cocción: entre 30 y 40 minutos, según el horno.
Tips adicionales:
- También podés hacer la versión de chocolate. Para ello es necesario incorporar en la preparación chocolate negro cortado o cacao amargo.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
