Cómo hacer la tarta vasca que es tendencia en las redes sociales

Esta receta se volvió viral por ser sencilla y no requerir demasiado tiempo de preparación; aprendé cómo hacerla y conquistar el paladar de tus amigos

Cómo hacer la tarta vasca sin harina y en menos de una hora
La tarta vasca o tarta de San Sebastián se volvió popular en las redes sociales porque es fácil de preparar y no requiere que seas un experto culinario. Seguí el paso a paso de este manjar tradicional, que no lleva harina. Es ideal para una reunión con amigos o familiares.

Esta receta se originó en el País Vasco, al norte de España. Consiste en un postre de queso suave, sin corteza y que se cocina en un horno a temperatura muy caliente. Nació hace más de 50 años en la hostería La Viña, en el centro histórico de San Sebastián. En la actualidad es furor en todo el mundo y vos también podés replicarla en casa con pocos ingredientes.

La tarta vasca surgió hace más de 50 años y se volvió tendencia por su fácil preparación que incluye queso crema, crema de leche y fécula de maíz
Tarta vasca: del norte de España a la mesa de tu casa en simples pasos

Ingredientes:

  • 200 g de azúcar.
  • 32 g de fécula de maíz.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 400 g de crema de leche.
  • 800 g de queso crema (mitad común y mitad tipo Finlandia).
  • 6 huevos.
  • 2 yemas.

Paso a paso:

  • En un bowl batir la crema de leche, la vainilla, el azúcar y la fécula de maíz, hasta que se forme una consistencia pastosa.
  • Incorporar el queso crema.
  • Licuar los 6 huevos y las 2 yemas para que no tengan aire. Luego, añadirlos a la preparación principal.
  • Mezclar hasta que todo quede homogeneizado.
  • En un molde de torta de 23 cm forrada con papel manteca, volcá la preparación.
  • Enviá al horno a una temperatura de 200° C.
  • Transcurrida la media hora de cocción, apagar el horno y enfriar dentro, con la puerta entreabierta.
  • Desmoldar con cuidado.
Receta sencilla de la tarta vasca
Tiempo de preparación total: 55 minutos.

Tiempo de cocción: entre 30 y 40 minutos, según el horno.

Tips adicionales:

  • También podés hacer la versión de chocolate. Para ello es necesario incorporar en la preparación chocolate negro cortado o cacao amargo.
