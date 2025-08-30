Los usuarios de Google Maps afirman que encontraron una “base alienígena” en la Antártida

Una nueva teoría que circula en redes sociales captó la atención de curiosos y fanáticos de las conspiraciones alienígenas. Muchos usuarios de Google Maps aseguran haber descubierto una presunta “base extraterrestre” oculta bajo un acantilado en la Antártida. La imagen visible desde las coordenadas 66°16′24.5″S 100°59′03.5″E muestra una figura circular de bordes definidos, parcialmente cubierta por roca y mucha nieve, lo que desató una ola de especulaciones sobre su posible origen.

El hallazgo fue compartido por el sitio especializado UFO Sightings Daily, administrado por el ufólogo Scott C. Waring, quien afirmó que el objeto, que se asemeja a una enorme galletita Oreo podría ser una nave espacial estrellada o incluso una estructura aún en funcionamiento. “¡El OVNI sigue ahí! ¿Es muy difícil de recuperar o todavía lo usan?”, se preguntó el hombre en su canal de YouTube, al mostrar las capturas del satélite.

Ubicado a unos 72 kilómetros de la isla Mill y a tan solo de nueve kilómetros de la estación científica polaca AB Dobrowolski, el objeto se presenta como una figura negra con un borde plateado que contrasta con el blanco del paisaje antártico. Algunas líneas negras parecen unir la estructura con las rocas cercanas, lo que alimenta aún más las sospechas de quienes creen en la posibilidad de actividad no humana en el continente más recóndito e inexplorado del planeta.

Los usuarios de Google Maps afirman haber encontrado una "base alienígena" bajo un acantilado en la Antártida (Foto: Google Maps)

Los comentarios en plataformas como Reddit no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios etiquetaron el sitio como “lugar de accidente OVNI”, mientras que otros se mostraron escépticos y sugirieron explicaciones más terrenales: “Podría ser un globo meteorológico”, dijo uno; “parece un simple estanque de agua de deshielo”, agregó otro.

¿Qué dijeron los científicos sobre la supuesta base alienígena en la Antártida?

Frente al auge de las especulaciones, dos científicas salieron a ofrecer una explicación racional a lo que puede verse en las imágenes virales. La glacióloga Bethan Davies, de la Universidad de Newcastle, desestimó la teoría extraterrestre y explicó que la imagen corresponde simplemente a un pequeño lago ubicado en una depresión rocosa. “Hay una pequeña mancha de nieve, y el agua más cálida del lago tiene un albedo más bajo, por lo que absorbe más radiación solar. Esto derrite la nieve, dándole un arco semicircular. No se trata de un OVNI”, declaró Davies al medio británico Daily Mail.

Distintos usuarios especularon con la posibilidad de que se trate de vida alienígena presente en el planeta Tierra (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Por su parte, Laura Gerrish, especialista en cartografía del British Antarctic Survey, apoyó esa interpretación al afirmar que la zona, conocida como Bunger Hills, es una región prácticamente libre de hielo que presenta numerosos lagos y estanques pequeños. “Estos cuerpos de agua pueden formar bordes suaves a lo largo del hielo, lo que explica su apariencia redondeada en las imágenes satelitales”, señaló.

Aunque por el momento ninguna expedición científica se acercó para corroborar qué hay en el lugar, algunos trabajadores de la Antártida señalaron que este sector es el mismo que en el año 1992 fue utilizado como refugio por el exbiólogo de la NASA, Dale Andersen, quien había quedado atrapado en una terrible tormenta de nieve.

Como suele suceder con este tipo de fenómenos, la explicación científica no detuvo el entusiasmo de los conspiracionistas y las plataformas digitales siguieron plagadas de hipótesis que van desde ruinas de civilizaciones ocultas hasta tecnología extraterrestre encubierta por gobiernos.