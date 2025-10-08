¿Mal olor en los zapatos? Así podés eliminarlo de forma natural y permanente
Estos son algunos remedios caseros para quitar el mal olor de tu calzado
Uno de los problemas más comunes -y vergonzosos- que se puede experimentar en el día a día es el mal olor en el calzado. Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.
Ante ello, aquí te traemos los mejores consejos para eliminar de forma permanente y natural el mal olor de tus zapatos.
Es importante mencionar que, para evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debés tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.
Además, por otro lado, evitá usar tus zapatos todos los días: opta por ventilarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos.
La siguiente lista de elementos es para eliminar el mal olor rápidamente, así como para los olores fuertes que son difíciles de quitar.
- Bicarbonato de sodio: Mezclar ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Colocá la mezcla en un calcetín de algodón y mételo en el zapato, dejándolo actuar durante toda la noche.
- Jabón en barra: Meté una barra de jabón en cada zapato, durante toda la noche, esto ayudará a destruir las bacterias y el olor que producen.
- Hojas de té secas: Colocar hojas de té secas dentro de los zapatos durante la noche esto ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores.
- Hierbas aromáticas: Colocar hierbas aromáticas como lavanda, menta, romero o salvia dentro de los zapatos.
- Pieles de cítricos: Introduce cáscaras de limón, naranja o mandarina dentro de los zapatos durante toda la noche.
- Aceites esenciales: Aplica unas gotas de aceite esencial de árbol de té, clavo o madera de cedro en las plantillas de los zapatos. Estos aceites tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes hacerlo dos veces por semana.
- Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.
