Elegancia, sofisticación, carisma y personalidad. Esos podrían considerarse algunos atributos que tiene Máxima Zorreguieta a la hora de vestirse. La reina de los Países Bajos es, sin dudas, una de las integrantes de la realeza que se roba todas las miradas con sus looks a la hora de cumplir con sus compromisos reales. Si bien tiene un estilo definido, lo cierto es que no duda en probar cosas nuevas. Justamente esta semana recorrió una muestra de fotos en Francia y deslumbró con su outift, no obstante todos repararon en un detalle particular que no pasó inadvertido.

La reina nacida en la Argentina tuvo una agenda muy cargada durante su estadía en Francia. Dijo presente en la inauguración de la 15° exposición de moda en honor a la diseñadora neerlandesa Iris Van Herpen, que se realizó en el Musée des Arts Decoratifs. La monarca deslumbró a todos con un look de “novia”. Lució un vestido blanco con cuello alto, trasparencia en el escote y unas delicadas líneas que dibujaron diferentes patrones hacia los hombros, formando una delicada y vistosa capa.

Pero eso no fue todo, porque además, la reina asistió a otro evento de arte, esta vez de fotografía. Visitó la Maison Européenne de la Photographie, un centro de fotografía ubicado en París que ofrece una amplia colección de fotos y videos que datan desde 1950 hasta la actualidad. El propósito de la reina fue conocer la exposición Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion realizada por una fotógrafa holandesa.

Máxima Zorreguieta visitó en Francia la muestra Viviane Sassen - Phosphor: Art & Fashion Instagram @koninklijkhuis

Para la ocasión, la reina eligió un abrigo al cuerpo color marrón hasta las rodillas y le sumó un delicado prendedor dorado con forma de mariposa. Lo acompañó con una cartera marrón en un tono más oscuro y unos stilletos haciendo juego. Llevó el cabello suelto y lo acompañó con unos aros dorados para realzar el look.

Pero, todas las miradas se posaron en las manos de Máxima. ¿El motivo? En la izquierda tenía un guante de cuero marrón y en la derecha, con la cual sujetaba su cartera, no. Este detalle de utilizar un solo guante sorprendió a sus seguidores que siempre están atentos a las tendencias que marca la reina.

Máxima sorprendió a todos al usar un guante en una sola mano Instagram @koninklijkhuis

La reina se lució con un abrigo marrón y un guante en una sola mano Instagram @koninklijkhuis

Asimismo, en el posteo que realizó la cuenta oficial de la familia Orange, además de apreciar el look, también se pudo dar cuenta de que la reina recorrió la exposición de la mano de su creadora, Viviane Sassen. Según la publicación, la muestra cuenta con 200 fotografías, collages, vídeos, arte y piezas de técnica mixta y estará disponible para visitas hasta el 11 de febrero de 2024. No obstante, si bien el trabajo artístico generó curiosidad entre los seguidores de la realeza, lo cierto es que las miradas se posaron en el look de la monarca.

El sofisticado accesorio de moda que lució Máxima Zorreguieta y causó furor entre los fans de la realeza

Así como causó sensación en Francia, a principios de noviembre, la reina sorprendió a todos al lucir un sofisticado accesorio cuando estuvo en Culemborg en el marco del aniversario de Home Start. El fotógrafo de la realeza, Patrick van Katwijk, compartió en su cuenta de Instagram una foto retrato de Zorreguieta que dejó ver el exclusivo sombrero negro con un vistoso moño de un lado y una perla blanca del otro que usó la monarca.

La reina Máxima causó sensación este mes con su elegante y sofisticado sombrero negro Instagram @patrickvkatwijk

El accesorio causó furor entre los usuarios de la red social, puesto que además combinó a la perfección con el resto del outfit, que consistió en un vestido de mangas largas color gris con un prendedor negro y unos aros haciendo juego. Incluso el fotógrafo etiquetó en el posteo al reconocido diseñador de sombreros irlandés, Philip Treacy, quien en varias oportunidades ya hizo exclusivos accesorios para la reina nacida en la Argentina.