escuchar

Entre los compromisos reales que mantiene Máxima Zorreguieta como reina de los Países Bajos, tiene tiempo para las diversas preocupaciones sociales que hay en la población. Así lo demostró esta semana, al comprometerse con la lucha por especies en peligro, como son los erizos en aquel país. Debido a eso, la argentina decidió colaborar desde su lugar para el cuidado de ellos.

Sin perder el glamour ni la simpatía que la caracteriza, la reina Máxima no dudó en colocarse guantes industriales para sujetar un simpático erizo y posar ante la cámara. Es que aquella imagen sería utilizada en redes sociales para comunicar una importante información a la población de Países Bajos, en busca de la preservación de la especie, que se encuentra en peligro.

Desde la cuenta de Instagram de la Casa Real compartieron el accionar de la reina (Foto Instagram @koninklijkhuis)

“Los erizos están pasando por momentos cada vez más difíciles en los Países Bajos. Durante los cálidos meses de verano, las lombrices se encuentran a mayor profundidad en el suelo y hay menos insectos rastreros. En los últimos años, los refugios para erizos reciben cada vez más erizos enfermos, debilitados o heridos. El hábitat del erizo también se ha reducido debido a la construcción y al aumento del tráfico”, informaron desde la cuenta oficial de Instagram la Casa real de Países Bajos, junta una secuencia de imágenes de la reina con este animal.

Ante esta situación y con la intención de generar conciencia, la propia Máxima decidió adoptar a tres ejemplares de esta especie y “los soltó en el jardín del palacio Huis ten Bosch”, según lo descrito en el comunicado. “El jardín y el bosque ofrecen mucho alimento y espacio para los erizos gracias a la gran variedad de plantas y arbustos”, detallaron sobre el motivo de la acción.

Los erizos están en peligro en los Países Bajos (Foto Instagram @koninklijkhuis)

En la misma línea, remarcaron a la sociedad cómo deberían actuar si ven a este animal en riesgo: “Llame a la ambulancia de animales. Para obtener más información sobre qué hacer si un erizo lo necesita, visite el sitio web de Protección Animal”.

Por supuesto que esta tierna publicación sobre la reina causó gran repercusión entre los vecinos, quienes festejaron este cuidado y contaron sus experiencias al respecto. “Qué buena idea. Ya le doy de comer a los erizos en mi jardín”; “También tenemos erizos. Les damos agua y comida para gatos. Las pequeñas rayas son tan lindas” y “Son tan lindos, la semana pasada también rescatamos a un erizo y llamamos a la ambulancia de animales. Lo llevaron al refugio de erizos”, fueron algunos de ellos.

Máxima, la reina todoterreno

Durante la última década, la reina Máxima no dejó de sorprender a la sociedad al salirse de algunos lineamientos protocolares y ser un “refesh” en las tradiciones reales. Un aspecto en este sentido fueron sus looks, que jugaron un rol fundamental al demostrar que le saca gran provecho a sus prendas, al repetir su uso, algo que en los miembros de la corona no sucedía. Ahora, hasta sus hijas usan sus vestidos.

La reina fue directora de orquesta (Foto Instagram @koninklijkhuis)

Pero también la argentina en ocasiones deja de lado una postura solemne para mostrar su costado más divertido. Y esto fue lo que se convirtió en noticia en los últimos días, cuando decidió ocupar un importante espacio cuando fue quien inauguró el Simposio de Orquestas Docentes en el Concertgebouw de Ámsterdam, conformada por niños. Lejos de solo participar protocolarmente, se mostró como la directora de orquesta.

En un video compartido en la cuenta de Instagram de la Casa Real, se la puede observar a Máxima frente a los niños mientras tocaban los instrumentos. Se trató de un divertido momento en la ceremonia.