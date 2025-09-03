Para qué sirve mezclar detergente y agua oxigenada

Experta en limpieza asegura que mezclar agua oxigenada con detergente líquido o jabón es una de las combinaciones más eficaces para la limpieza profunda del hogar, por sus propiedades desinfectantes y desengrasantes. Este truco casero es un gran aliado a la hora de organizar, el agua oxigenada por sus propiedades blanqueadoras, y desinfectantes es perfecta para quitar manchas y eliminar bacterias de forma eficaz, además el detergente líquido actúa como desengrasante y disuelve con facilidad la suciedad. Esta combinación casera es rápida de preparar y efectiva para la limpieza de su hogar.

Esta técnica económica puede ayudar a dejar relucientes las superficies (imagen ilustrativa) (Foto: FreePiCK)

La experta en limpieza, Veral_oficial en su cuenta de TikTok, explicó tres trucos con agua oxigenada y jabón líquido para quitar manchas de desodorante y desinfectar pisos y baños.

Manchas de desodorante

Mezclar dos cucharadas de agua oxigenada.

Una cucharada de jabón líquido y aplicar sobre la mancha.

Dejar reposar la mezcla durante 15 minutos.

Lavar normalmente.

Desinfectar pisos y baños

En una taza con agua mezclar media taza de agua oxigenada.

Un cuarto de líquido para platos.

Rociar la mezcla en baños, pisos, lavamanos y rendijas.

Dejar actuar dos minutos, fregar, enjuagar y secar.

Estos son 3 usos efectivos del agua oxigenada para limpiar

Limpiar tabla de cortar

Aplicar jabón detergente líquido para platos.

Colocar encima papel de cocina.

Aplicar agua oxigenada sobre el papel.

Dejar actuar la mezcla por 15 minutos.

Lavar con abundante agua.

Es importante no mezclar el agua oxigenada y el detergente con otros limpiadores como el amoniaco, la lejía o lavandina, ya que pueden ser peligrosos para la salud por sus gases. También es recomendable utilizar implementos de aseo como guantes y tapabocas antes de manipular las mezclas y cuidar las telas para evitar blanquearlas.

*Por Álvaro Richard Real Martínez