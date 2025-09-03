Para qué sirve mezclar detergente y agua oxigenada
Esta preparación es utilizada para desinfectar superficies; esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de usarlo
Experta en limpieza asegura que mezclar agua oxigenada con detergente líquido o jabón es una de las combinaciones más eficaces para la limpieza profunda del hogar, por sus propiedades desinfectantes y desengrasantes. Este truco casero es un gran aliado a la hora de organizar, el agua oxigenada por sus propiedades blanqueadoras, y desinfectantes es perfecta para quitar manchas y eliminar bacterias de forma eficaz, además el detergente líquido actúa como desengrasante y disuelve con facilidad la suciedad. Esta combinación casera es rápida de preparar y efectiva para la limpieza de su hogar.
La experta en limpieza, Veral_oficial en su cuenta de TikTok, explicó tres trucos con agua oxigenada y jabón líquido para quitar manchas de desodorante y desinfectar pisos y baños.
Manchas de desodorante
- Mezclar dos cucharadas de agua oxigenada.
- Una cucharada de jabón líquido y aplicar sobre la mancha.
- Dejar reposar la mezcla durante 15 minutos.
- Lavar normalmente.
Desinfectar pisos y baños
- En una taza con agua mezclar media taza de agua oxigenada.
- Un cuarto de líquido para platos.
- Rociar la mezcla en baños, pisos, lavamanos y rendijas.
- Dejar actuar dos minutos, fregar, enjuagar y secar.
Limpiar tabla de cortar
- Aplicar jabón detergente líquido para platos.
- Colocar encima papel de cocina.
- Aplicar agua oxigenada sobre el papel.
- Dejar actuar la mezcla por 15 minutos.
- Lavar con abundante agua.
Es importante no mezclar el agua oxigenada y el detergente con otros limpiadores como el amoniaco, la lejía o lavandina, ya que pueden ser peligrosos para la salud por sus gases. También es recomendable utilizar implementos de aseo como guantes y tapabocas antes de manipular las mezclas y cuidar las telas para evitar blanquearlas.
*Por Álvaro Richard Real Martínez
