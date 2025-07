Cómo hacer para que no te roben el WiFi los vecinos

En ocasiones, la velocidad del wifi tiende a volverse lenta y esto puede llegar a ser frustrante, en especial cuando no se encuentra una razón aparente al problema. Sin embargo, una de las causas más comunes es la presencia de personas extrañas que se conectan a la red sin autorización.

Es por eso que muchos toman medidas para proteger la conexión e impedir que otros usen la red sin permiso. Uno de los diferentes métodos que existen para evitar que los vecinos se conectan al wifi es ocultar el nombre y a esto también se le conoce como SSID, lo que hace que la señal se desaparezca del radar.

Oculltar el nombre del WiFi del hogar es una forma de proteger el internet y sus dispositivos FaustFoto

¿Cómo ocultar el nombre de la red?

Es normal que cuando se enciende el wifi de un celular o de una computadora, lo primero que aparece es una lista de redes disponibles. Allí normalmente figura el nombre que el usuario o el que el proveedor de Internet le asignó. El SSID es el identificador público de la red inalámbrica y cuando lo oculta, la señal deja de aparecer en esa lista, lo que significa que quien no sepa que exista, no podrá verla. Aunque tenga la contraseña, no podrá conectarse.

Algo que deben tener en cuenta es que esta medida no elimina ni desactiva la red; solo la vuelve invisible para otros usuarios. Además, esta capa extra de seguridad debe ir acompañada de una buena contraseña que pueda proteger mejor la red wifi. Para hacer este proceso no se necesita ser técnico ni mucho menos instalar aplicaciones adicionales; solo se debe seguir el paso a paso que tomará menos de cinco minutos si se hace directamente desde cualquier navegador web.

Cómo ocultar el nombre del Wifi

Desde un dispositivo conectado a la red wifi, abrir el navegador de preferencia.

Luego, en la barra de búsqueda, escribir la dirección del router, que por lo general es 192.168.0.1 o 192.168.1.1.

Después iniciar sesión con el usuario y la contraseña del router.

A continuación, buscar la opción de SSID o el nombre de la red en las configuraciones del wifi.

Desactivar la opción que dice ‘Transmitir SSID’ o ‘Mostrar red’.

Guardar los cambios.

Ocultar la red no significa que el dueño de la misma no pueda conectarse, solo que debe hacerlo de forma manual e ingresando el nombre exacto de la red, el tipo de seguridad, si por ejemplo, es WPA2 y la contraseña. Esta es una de las maneras más sencillas para evitar que los vecinos o personas inescrupulosas se conecten a la internet del hogar.

Por Wendys Pitre Ariza