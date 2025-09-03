El método más efectivo para quitar las manchas de suciedad de la funda del celular transparente
El color amarillo de fundas transparentes es común, pero con vinagre, bicarbonato y otros ingredientes domésticos es posible restaurar su apariencia
- 2 minutos de lectura'
Las fundas de silicona o poliuretano termoplástico (TPU) para celulares se tienden a amarillear con el tiempo debido a un proceso de oxidación causado por el contacto con el aire, el sol y residuos cosméticos, pero hay algunos métodos caseros eficaces para limpiar estas fundas y prevenir su deterioro.
La mayoría de las fundas transparentes están fabricadas con polímeros que, al reaccionar con el oxígeno y la radiación solar, se oxidan y cambian de color. Además, la exposición a cremas, calor y contaminación ambiental acelera este proceso.
Método de limpieza con vinagre y bicarbonato
Es un procedimiento sencillo que puede aplicarse en casa con productos comunes:
- Mezclar a partes iguales vinagre de limpieza y agua tibia en un recipiente.
- Añadir tres gotas de jabón para lavar platos (preferentemente ecológico) y remover.
- Sumergir la funda durante dos minutos.
- Espolvorear bicarbonato de sodio sobre ambos lados y frotar con un cepillo de dientes viejo durante 30 segundos por lado.
- Enjuagar con agua fría y secar con un paño de microfibra.
Este proceso ayuda a eliminar suciedad superficial, olores y restaurar el brillo de fundas levemente amarillentas.
Alternativa para casos más severos: agua oxigenada
Para fundas más deterioradas, se puede usar agua oxigenada al 3 %. La funda se coloca en un recipiente cubierto con este líquido y se deja reposar durante 30 minutos a la luz natural, con cuidado de no exponerlo directamente a la luz al sol. Posteriormente, se enjuaga y seca. Este método no se recomienda para fundas viejas o con adhesivos, ya que podrían dañarse.
¿Cómo prevenir que la funda se vuelva amarilla?
Algunas medidas para prevenir el deterioro prematuro de las fundas son:
- Evitar la exposición directa al sol, especialmente en autos o ventanas.
- Mantener el celular alejado de fuentes de calor.
- Limpiar la funda semanalmente con un paño húmedo y jabón suave.
Si la funda ya no se puede recuperar, se recomienda elegir modelos fabricados con policarbonato o mezclas de TPU alifático antiamarilleo. Asimismo, antes de desechar una funda deteriorada, se puede reutilizar como protección temporal o en manualidades, lo que contribuye a reducir residuos.
Por Natalia Cárdenas Chaux
Otras noticias de Cómo hacer
Secreto casero. Para qué sirve mezclar vinagre de manzana con el acondicionador para pelo
Tip infalible. Mascarilla de café para el pelo: así puede estimular el crecimiento y oscurecer las canas
Truco infalible. Cómo usar la piedra de alumbre para eliminar arrugas y colaborar en la producción de colágeno
- 1
Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 2
“Es el primer trabajo digno que tengo”: durante años ejerció la prostitución y hoy trabaja como cuidadora en un hogar de adultos
- 3
La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar
- 4
Impuestos distorsivos: Córdoba anunció 0% de Ingresos Brutos para algunas pymes