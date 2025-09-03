LA NACION

El método más efectivo para quitar las manchas de suciedad de la funda del celular transparente

El color amarillo de fundas transparentes es común, pero con vinagre, bicarbonato y otros ingredientes domésticos es posible restaurar su apariencia

El Tiempo (Colombia)
Las fundas transparentes de los celulares son las que más fácil se ensucian, pero la solución a las manchas es más fácil de lo que parece
Las fundas transparentes de los celulares son las que más fácil se ensucian, pero la solución a las manchas es más fácil de lo que parece(Foto: FreeP¡CK)

Las fundas de silicona o poliuretano termoplástico (TPU) para celulares se tienden a amarillear con el tiempo debido a un proceso de oxidación causado por el contacto con el aire, el sol y residuos cosméticos, pero hay algunos métodos caseros eficaces para limpiar estas fundas y prevenir su deterioro.

La mayoría de las fundas transparentes están fabricadas con polímeros que, al reaccionar con el oxígeno y la radiación solar, se oxidan y cambian de color. Además, la exposición a cremas, calor y contaminación ambiental acelera este proceso.

Método de limpieza con vinagre y bicarbonato

Es un procedimiento sencillo que puede aplicarse en casa con productos comunes:

  • Mezclar a partes iguales vinagre de limpieza y agua tibia en un recipiente.
  • Añadir tres gotas de jabón para lavar platos (preferentemente ecológico) y remover.
  • Sumergir la funda durante dos minutos.
  • Espolvorear bicarbonato de sodio sobre ambos lados y frotar con un cepillo de dientes viejo durante 30 segundos por lado.
  • Enjuagar con agua fría y secar con un paño de microfibra.

Este proceso ayuda a eliminar suciedad superficial, olores y restaurar el brillo de fundas levemente amarillentas.

¿Cómo limpiar la funda del celular con bicarbonato y vinagre?
Alternativa para casos más severos: agua oxigenada

Para fundas más deterioradas, se puede usar agua oxigenada al 3 %. La funda se coloca en un recipiente cubierto con este líquido y se deja reposar durante 30 minutos a la luz natural, con cuidado de no exponerlo directamente a la luz al sol. Posteriormente, se enjuaga y seca. Este método no se recomienda para fundas viejas o con adhesivos, ya que podrían dañarse.

¿Cómo prevenir que la funda se vuelva amarilla?

Algunas medidas para prevenir el deterioro prematuro de las fundas son:

  • Evitar la exposición directa al sol, especialmente en autos o ventanas.
  • Mantener el celular alejado de fuentes de calor.
  • Limpiar la funda semanalmente con un paño húmedo y jabón suave.
La funda de celular transparente requiere de cuidados especiales (imagen ilustrativa)
La funda de celular transparente requiere de cuidados especiales (imagen ilustrativa)Mateus Andre

Si la funda ya no se puede recuperar, se recomienda elegir modelos fabricados con policarbonato o mezclas de TPU alifático antiamarilleo. Asimismo, antes de desechar una funda deteriorada, se puede reutilizar como protección temporal o en manualidades, lo que contribuye a reducir residuos.

Por Natalia Cárdenas Chaux

El Tiempo (Colombia)
