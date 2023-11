escuchar

Una mujer que se hospedaba en un hotel de cinco estrellas de Londres decidió visitar el bar de ese lugar y pedir un trago. Pero tuvo la poca fortuna de leer mal la carta donde estaban los precios de los cócteles y no se dio cuenta que el trago que pidió -y que encima no le gustó- costaba la friolera de 2000 libras (US$2500). “Cometí un error y entré en pánico”, contó la angustiada mujer en un video en su cuenta de TikTok, que rápidamente se viralizó.

“Cuando descubrí que el trago que había pedido salía unas 2000 libras le mostré eso a mi marido y se puso furioso. Salió del bar y me dejó ahí gritando que tenía que arreglar eso”, contó en una grabación la tiktoker @Lynsey_36, dando comienzo así al insólito relato de lo que le ocurrió en ese hotel de la capital inglesa.

Desesperada, la mujer relató que se dirigió al bartender y le explicó la confusión que había tenido: “Mirá, lo siento, no tenía idea. Pensé que el trago estaba 18,90 libras y él me mostró el menú y el número era un 18, con un espacio y un 90″. La muchacha llegó entonces a una triste conclusión: “El precio de mi trago era de 1890 libras y no 18,90. Volví a ver la carta y todos los tragos tenían coma, menos el mío”.

“Cometí un error y entré en pánico -continuó Lynsey-, y el camarero también entró en pánico y entonces llamó al manager del lugar”.

El video con las desventuras de Lyndsay en el bar de Londres con el trago oneroso tuvo más de 1.200.000 reproducciones en TikTok TikTok @lynsay_36

La tiktoker siguió con el relato de su historia y contó que llegó entonces el gerente del hotel, que fue “discreto y maravilloso”, ya que le restó importancia a lo que había pasado. El hombre le dijo que no se preocupara, que se fuera a su cuarto y disfrutaran de la estadía en el hotel. “Vamos a solucionar esto”, dijo el hombre.

El problema, añadió luego Lynsey, era que ese era el primero de los cinco días que iban a pasar en ese hotel y nunca más se pudo relajar. “Me la pasaba pensando si me decían que tenía que pagar el trago, que además no me había gustado, porque tenía whisky, que no me gusta, si me pedían las 2000 libras me iba a dar un infarto”. De la vergüenza, la mujer decidió no pasar más por el bar cuando iba o venía de su habitación.

En los comentarios del video, la propia Lyndsey explicó de qué se trataba el trago que había pedido, y verdaderamente sonaba muy caro: “Abrieron una botella de champagne Cristal, le rociaron pan de oro y whisky de 30 años”.

La mujer contó luego en el video que, como estaban entonces en Londres para celebrar el Año Nuevo y para ello también llegó su hermana hasta el hotel, fueron a comer afuera y al regresar, como estaban un poco “achispadas”, decidieron ir a continuar bebiendo al bar del hotel. “¡Qué diablos! Vamos al bar!”, dijo Lynsey. Pero una vez allí apareció el gerente del hotel

“El hombre vino y me abrazó y me dijo: ‘Esta es la chica que nos hizo abrir el Cristal, que tuve que terminar tomándolo’”, contó la tiktoker que le había dicho el gerente del hotel. Entonces, Lynsay relató que volvió a disculparse y preguntó qué había pasado con aquel bartender que le había dado el trago caro. “Lo echamos”, fue la respuesta del gerente.

El trago que pidió Lynsay tenía champagne Cristal, pan de oro y whisky

“Entonces estallé en lágrimas y dije: ‘No puede ser, eso no vale que echen a un empleado. Pago las 2000 libras ahora mismo, lo lamento muchísimo”, dijo la mujer. El gerente, entonces, le dijo a la tiktoker que se calmara, la llamó drama queen (reina del drama)” y explicó que no lo habían echado al empleado del bar, pero le habían dado algunas lecciones porque “no era la primera vez que le pasaba eso”.

La noche de año nuevo concluyó entonces con el problema de Lynsay solucionado y con una compañía inesperada. En la voz de la propia tiktoker: “Al final nos sentamos con el gerente y terminamos tomando algo con él y su familia. Se convirtió en un gran Año Nuevo, pero de ahora en más voy a chequear bien el precio antes de pedir un trago”.

El video de Lynsay fue reproducido por más de 1.200.000 personas y la mujer recibió muchos mensajes de aliento por lo que le había pasado y muchos de sus seguidores expresaron su disgusto con el marido de la mujer, porque le había gritado y la había dejado sola en el bar, para que se arreglara con su costoso problema.

LA NACION