Revelan el polémico secreto detrás del “bife bañado en oro” de 2000 dólares que sirve Salt Bae

Luego de recibir críticas por los elevados precios de los platos, el restaurante de Salt Bae ubicado en Londres fue nuevamente noticia tras la revelación de un particular secreto de uno de sus platos estrella, el bife “bañado en oro”.

El famoso golden tomahawk cubierto en una hoja de oro del chef Salt Bae

En diálogo con MyLondon, Mehmed, el jefe del restaurante Nusr-Et Steakhouse habló acerca de los detalles del “golden tomahawk” y admitió que el pan de oro no mejora el sabor y la calidad del plato, pero que los clientes no tienen inconvenientes en pagar “un brazo y una pierna” por él. Recordemos que probar el extravagante trozo de carne cuesta 1450 libras esterlinas (alrededor de 2000 dólares).

Por otro lado, hizo mención a las polémicas en las que se ven envueltos cada vez que una persona revela los precios del menú. “La gente se queja porque ve tickets en las redes sociales de personas que pagaron 10.000 libras esterlinas (13.000 dólares) por una botella de vino. Pero podés encontrar estos precios en todo Londres”.

Si bien explicó que su valor es caro, dijo que lo vale por las particularidades que tiene. “El servicio y la calidad que brindamos son extremadamente altos. Es más interactivo que la mayoría de los restaurantes, cocinamos y preparamos la comida ante la vista del cliente, como nuestro baklava tradicional, que es un postre muy popular”.

Platos caros, sueldos bajos

El reconocido chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, de 38 años, es dueño de una cadena de 27 restaurantes diseminados en seis países del mundo y tiene una fortuna personal de unos 50 millones de dólares. Desde hace un tiempo, es blanco de críticas por los precios de los platos y del servicio del local ubicado en el lujoso barrio londinense de Knightsbridge. En las últimas semanas, la polémica se centró también en los salarios que ganan los empleados del restaurante.

Si bien los precios de los platos son altos, los salarios de los cocineros y mozos no lo son. A principios de noviembre, el restaurante ubicado en Londres sacó un aviso en el que buscaban a una persona para sumar al equipo. “Increíble oportunidad para que un experimentado Chef De Partie se una al equipo de Nusret en el nuevo restaurante de Londres. Como Chef De Partie, trabajará con algunos de los mejores ingredientes del Reino Unido y del extranjero en uno de los asadores más famosos del mundo. Usted jugará un papel vital en un gran equipo y apoyará al Jefe de Cocina durante el servicio. Para el candidato seleccionado, Nusr-Et London ofrece un salario altamente competitivo y excelentes oportunidades para desarrollar una carrera global”, decía la convocatoria.

En relación al supuesto salario competitivo, el mismo era de doce euros la hora, lo mismo que cobra el restaurante por un mojito.

Salt Bae es furor no solo por sus restaurantes sino por su extravagancia

Para la sorpresa de todos, recientemente realizaron una nueva convocatoria en la que piden a un mesero de cócteles para el South West London Nusr-Et. Respecto al pago, el restaurante ofrece quince euros por hora, un poco más que los chefs que preparan los platos más caros, como el famoso Golden tomahawk, cubierto en una hoja de oro.

El aviso en Caterer menciona: “Actualmente estamos buscando experiencia y un Camarero / Camarera de Cócteles apasionado para unirnos a nuestra familia. El candidato ideal será un experimentado en la venta y venta de cócteles y licores con sólidos conocimientos en cócteles y licores premium”.

La convocatoria no tuvo el éxito que esperaban y la situación fue revelada por una reportera del Evening Standard, quien se acercó al restaurante ya que leyó que el local estaba celebrando los tres días abiertos de contratación. “Me sorprende ver que no hay colas ni multitudes; de hecho, no hay una sola persona afuera agarrando con entusiasmo su CV. Quizás me equivoqué de día. Le pregunto al portero que me dice que algunas personas habían aparecido durante los tres días de reclutamiento, ‘quizás, más de 20′, dice en un tono un poco más alto que me hace pensar que está exagerando”, escribió en la nota Emily Prescott, donde habla de los problemas de personal que tiene el restaurante.