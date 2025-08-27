Por qué hay que dejar secar las cáscaras de kiwi y no desecharlas

Las cáscaras de kiwi, habitualmente desechadas, son un valioso recurso natural una vez que están secas, ya que concentran una notable cantidad de antioxidantes y vitaminas. Este proceso de secado las convierte en un aliado práctico y sostenible para el hogar, ya que transforma lo que comúnmente termina en la basura en un elemento con múltiples aplicaciones cotidianas y beneficios para la salud y el ambiente.

La utilidad de las cáscaras de kiwi secas abarca diversas áreas. Una de sus aplicaciones más populares es la preparación de infusiones y té natural. Estas aportan un sabor suave y ligeramente ácido, además de una importante carga de antioxidantes. Otro uso significativo es su transformación en fertilizante casero. Al ser trituradas y mezcladas directamente con la tierra, estas cáscaras enriquecen las plantas con minerales esenciales, lo que promueve un desarrollo vigoroso y saludable de forma orgánica.

Además de magnesio, el kiwi tiene antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y el estrés Pexels

Su versatilidad se extiende incluso a la función de aromatizante de ambientes: dispuestas en pequeñas bolsitas de tela o dentro de frascos abiertos, renuevan el aire con un fresco y agradable aroma frutal, lo que ofrece una alternativa natural y económica a los productos sintéticos.

El proceso para obtener este recurso es sorprendentemente sencillo y accesible, sin necesidad de equipamiento especializado. El primer paso consiste en lavar meticulosamente la fruta para asegurar la limpieza de la cáscara. Posteriormente, se procede a cortar la cáscara en tiras finas, lo que facilita un secado uniforme.

Estas tiras se deben extender sobre papel absorbente y exponerlas al sol en un lugar bien ventilado, lo que garantiza que se sequen por completo hasta volverse quebradizas. Una vez que las cáscaras están listas, es fundamental guardarlas correctamente para mantener sus propiedades. Se aconseja almacenarlas en frascos herméticos, protegidas de la humedad. Esta práctica permite conservarlas por varias semanas, lo que permite tener siempre a mano este versátil y beneficioso recurso natural para el hogar.

Esta fruta ofrece múltiples beneficios para el organismo (Foto: Pexels/Any Lane)

Los beneficios del kiwi para el organismo

Según la empresa productora Zespri, el kiwi es una fruta altamente nutritiva que aporta gran variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Se destaca por su abundante vitamina C, además de potasio, fibra, vitaminas E y K, ácido fólico y otros compuestos que fortalecen al organismo.

Entre sus principales efectos positivos se encuentran:

Refuerzo del sistema inmunitario : su aporte de vitamina C, junto con antioxidantes como la vitamina E, la luteína y la zeaxantina, ayuda a proteger el cuerpo de infecciones.

: su aporte de vitamina C, junto con antioxidantes como la vitamina E, la luteína y la zeaxantina, ayuda a proteger el cuerpo de infecciones. Mejora de la digestión : su fibra soluble e insoluble favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

: su fibra soluble e insoluble favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Regulación de la glucemia : gracias a su bajo índice glucémico y a la fibra que ralentiza la absorción de azúcares.

: gracias a su bajo índice glucémico y a la fibra que ralentiza la absorción de azúcares. Cuidado del perfil lipídico : contribuye a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

: contribuye a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Protección cardiovascular y muscular : el potasio que contiene favorece la salud del corazón, la recuperación muscular y previene calambres.

: el potasio que contiene favorece la salud del corazón, la recuperación muscular y previene calambres. Apoyo en el embarazo : el ácido fólico es clave para el correcto desarrollo del feto.

: el ácido fólico es clave para el correcto desarrollo del feto. Cuidado de la piel : la vitamina C estimula la producción de colágeno que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo.

: la vitamina C estimula la producción de colágeno que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo. Mejora del sueño : sus compuestos flavonoides pueden favorecer un descanso de mayor calidad.

: sus compuestos flavonoides pueden favorecer un descanso de mayor calidad. Acción antioxidante: protege a las células del estrés oxidativo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad e incluso algunos tipos de cáncer.