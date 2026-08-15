¿Por qué la toalla de baño se vuelve áspera y deja de secar? El truco para recuperar su suavidad

Las toallas de baño pueden perder suavidad y capacidad de absorción debido a la acumulación de productos utilizados durante el lavado, especialmente suavizante.

Según expertos consultados por G1, una alternativa para recuperar las fibras es sustituir temporalmente el suavizante por vinagre blanco, además de aplicar cuidados específicos durante el lavado y el secado.

Cuando una toalla presenta una acumulación considerable de suavizante, los especialistas recomiendan realizar uno o más lavados sin este producto. Para ello, se puede utilizar únicamente detergente líquido y vinagre blanco.

Otra alternativa consiste en dejar las toallas en remojo durante aproximadamente dos horas en agua con un poco de bicarbonato de sodio antes de llevarlas a la lavadora. Posteriormente, deben lavarse de manera habitual.

Cuando una toalla presenta una acumulación considerable de suavizante, los especialistas recomiendan realizar uno o más lavados sin este producto

Recomendaciones para lavar correctamente las toallas

Algunas recomendaciones sencillas pueden ayudar a conservar sus fibras y prolongar su vida útil:

Lavar las toallas por separado de otras prendas y clasificarlas según su color.

de otras prendas y clasificarlas según su color. Revisar y respetar las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta.

indicadas en la etiqueta. Utilizar detergente , preferiblemente líquido, sin superar la cantidad recomendada por el fabricante.

, preferiblemente líquido, sin superar la cantidad recomendada por el fabricante. Añadir vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante, respetando la cantidad indicada por el dispensador.

en el compartimento destinado al suavizante, respetando la cantidad indicada por el dispensador. En toallas claras , utilizar blanqueador sin cloro cuando sea necesario.

, utilizar blanqueador sin cloro cuando sea necesario. Evitar el blanqueador con cloro, ya que puede provocar manchas o dañar las fibras de las toallas.

El vinagre blanco contribuye a retirar los residuos acumulados y ayuda a suavizar las fibras. El olor característico del producto desaparece durante el proceso de lavado.

¿Se puede seguir utilizando suavizante?

El uso de suavizante no está completamente descartado, pero debe hacerse con moderación. Se debe emplear aproximadamente un cuarto de tapón cuando se quiera aportar aroma a las toallas, en lugar de utilizar las cantidades habituales.

El uso de suavizante no está completamente descartado, pero debe hacerse con moderación

¿Cómo secar las toallas para conservar las fibras?

El secado también influye en la textura. La recomendación es dejar las toallas secar de forma natural a la sombra y evitar su exposición directa al sol.

También puede utilizarse una secadora, ya que el movimiento ayuda a aflojar las fibras. En este caso, se aconseja aplicar un ciclo corto y terminar el secado a la sombra si todavía queda humedad antes de guardar la prenda.

¿Por qué no se recomienda planchar las toallas?

Planchar una toalla puede aplastar las fibras de algodón. Como consecuencia, el tejido pierde volumen, queda menos esponjoso y puede disminuir su capacidad para absorber agua.

¿Es posible conseguir en casa toallas como las de un hotel?

Los cuidados domésticos pueden mejorar considerablemente la textura y la absorción, pero alcanzar exactamente el acabado de las toallas de hotel resulta difícil. ‘g1’ explica que las lavanderías profesionales emplean equipos industriales, incluidas máquinas de gran capacidad, además de productos específicos para ese tipo de procesos.

Por ello, para prolongar la vida útil de las toallas en casa, las principales medidas son evitar la acumulación de suavizante, utilizar cantidades adecuadas de detergente, recurrir al vinagre blanco cuando sea necesario, secar correctamente las prendas y no plancharlas.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo