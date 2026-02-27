Por qué cada vez más personas ponen una esponja en su lavarropas: el truco viral que mejora tus prendas

Lavar la ropa suele ser una tarea rutinaria que tiene sus puntos molestos: pelusas, hilos sueltos y pelos de mascotas que se agarran a la ropa nueva o limpia y parecen no querer irse. Ese problema encontró una solución curiosa. Cada vez más personas utilizan en sus casas gracias a internet: usar una simple esponja dentro del lavarropas antes de poner el ciclo en marcha.

La idea, aunque suene disparatada, tiene una explicación. Luego de probar este truco doméstico, varias personas compartieron en redes cómo algo tan simple puede mejorar el resultado del lavado y hasta influir en el cuidado del propio electrodoméstico.

Usar el lavarropas entre las 22 y las 6 puede ayudarte a reducir el gasto de energía en casa

El truco de la esponja: qué hace y por qué funciona

Meter una esponja común —como las que usamos para limpiar los platos o la que utilizamos en la ducha— dentro del lavarropas junto con la ropa antes de iniciar el lavado, puede sonar extraño, pero su estructura porosa y sus fibras tienen un efecto práctico. Esa superficie irregular actúa como un captor natural de residuos que normalmente quedan flotando en el agua con detergente.

Durante el movimiento del lavarropas, las pelusas y los pelos se desprenden de la ropa debido al roce constante. En lugar de redistribuirse y pegarse a la ropa, los residuos quedan atrapados en la esponja. Al terminar el lavado, la esponja aparece cubierta de los restos y se puede ver claramente que el truco funciona.

La esponja evita que los pelos de tu mascota queden impregnados en la ropa

Este hack se volvió especialmente atractivo para hogares con mascotas, donde los pelos del animal en la ropa son constantes. Por ello, la esponja cumple un rol fundamental. Ayuda a evitar que el pelaje de tu perro quede pegado a las prendas al final del lavado, lo que mejora la apariencia de la ropa y evita irritaciones para quienes tienen alergias o piel sensible.

Además, al captar gran parte de los residuos sueltos, la esponja también contribuye a proteger el propio electrodoméstico. Evita que los materiales lleguen en grandes cantidades al filtro del lavarropas y reduce el riesgo de obstrucciones en el drenado, lo que puede prolongar la calidad del equipo para un uso más duradero.

Cómo se aplica este truco en la práctica

El paso a paso es muy simple. Primero, conviene usar una esponja limpia o nueva. Luego se coloca directamente dentro del lavarropas junto con la ropa sucia y el detergente de siempre antes de poner en marcha el ciclo de lavado. En cargas con mucha presencia de residuos —como toallas, mantas o abrigos— se puede usar más de una esponja para potenciar el efecto y así no tener duda de que se recojan todos los residuos.

El truco para eliminar pelos y pelusas de tu ropa

Al finalizar el ciclo, la esponja suele aparecer cubierta de pelos y pelusas que pueden retirarse con la mano y descartarse. Luego, la esponja puede lavarse, secarse y reutilizarse varias veces hasta que pierda eficacia.