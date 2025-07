Por qué no deberías tener fotos de familiares muertos en tu mesita de luz, según el Feng Shui

La manera de preservar un recuerdo lindo de un ser querido fallecido es gracias a las imágenes y, en muchas ocasiones, se colocan cuadros en distintas partes de la casa, en especial en las mesitas de luz, como un símbolo de cercanía y protección. Sin embargo, este gesto natural del ser humano podría tener un efecto contrario, según el Feng Shui.

Esta disciplina proviene del antiguo sistema filosófico chino, que busca armonizar a las personas con su entorno, especialmente en los espacios donde viven o trabajan. Su nombre significa literalmente “viento y agua”, dos elementos que en la cultura china representan el flujo vital de la naturaleza. Según el Feng Shui, todos los espacios (una casa, una oficina, incluso una habitación) están atravesados por una energía invisible llamada “chi”. Esta energía puede ser positiva o negativa, y su circulación afecta nuestro bienestar, nuestras emociones y hasta nuestras oportunidades.

El Feng Shui advierte que poner fotos de familiares muertos en las habitaciones puede tener u efecto no deseado en casa (Fuente: Pexels)

La especialista en esta práctica, Montserrat Beltrán, dialogó con el medio en español El Mueble y explicó que las fotos son buenas y necesarias dentro del hogar para aumentar la energía positiva del ambiente, pero el sitio donde se ubican es importante y debe seleccionarse adrede.

Para la experta, si queremos recordar a un ser querido que ya no está presente, lo mejor es hacerlo con una foto chica y en la que aparezca sola. Además, indicó que no debe estar en la habitación, en especial en las mesitas de luz o cómodas que veamos al despertar. Además, destacó que no tiene que superar la cantidad que haya con parientes vivos, porque se produciría un desequilibrio energético y podría generar un efecto de nostalgia.

Lo que se intenta es que la persona recuerde de buena manera a ese ser cercano que murió, pero que no viva atrapada en la nostalgia. Esto va en contra de las leyes del Feng Shui y provoca un estancamiento en el hogar. Con una sola y en el living es más que suficiente.

Otra foto prohibida para esta disciplina, dentro del cuarto, es la de los hijos que se fueron de casa hace tiempo. Es común que los padres tiendan a colocar en sus propias habitaciones retratos de ellos, pero esto aumenta el síndrome del nido vacío y mantiene la nostalgia.

Podés poner fotos alegres en diferentes espacios como el living y el comedor para que fluya la buena energía (Fuente: Pexels)

Luego de su advertencia, Beltrán recomendó algunos rincones donde sí pueden colocarse portarretratos de la familia en momentos felices. Esto tiene una incidencia directa en el ánimo de todos los residentes del hogar, ya que se evoca a recuerdos colmados de alegría, de amor y de paz. El propósito es que las fotos transmitan la sensación de positividad.

Las imágenes de parejas también son aceptadas por el Feng Shui. Las mismas invitan al recuerdo de instantes plenos entre los individuos. Eso despierta felicidad y permite que fluya la buena energía.

Donde colocar las fotografías para que la energía se distribuya de manera equilibrada

El living es uno de los espacios ideales para colocar fotos de amigos, familiares y sucesos que emiten alegría . Es un lugar común que se comparte con el resto de los integrantes de la casa o las visitas, por ende, debe ser ameno.

es uno de los espacios ideales para . Es un lugar común que se comparte con el resto de los integrantes de la casa o las visitas, por ende, debe ser ameno. En el dormitorio solo se colocan imágenes de las personas que duermen allí o de paisajes, pero nunca de niños u otros familiares , porque pueden interferir en la intimidad.

solo se colocan imágenes de las personas que duermen allí o de paisajes, , porque pueden interferir en la intimidad. En el comedor se ponen retratos de amigos y familiares que transmitan abundancia, prosperidad y felicidad.

se ponen retratos de que transmitan abundancia, prosperidad y felicidad. En el recibidor o entrada a la casa es mejor colocar un portarretrato con una imagen familiar. Única, como símbolo de bienvenida alegre .

a la casa es mejor colocar un portarretrato con una imagen familiar. . En el baño no se sugiere poner fotos, ya que el agua arrastra la energía y puede debilitar la vibra positiva de la persona o el hogar.