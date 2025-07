Tres plantas acuáticas que requieren pocos cuidados y son perfectas para decorar el interior del hogar

La jardinería no solo embellece los espacios del hogar, también para muchas personas es una actividad terapéutica que ayuda a reducir el estrés, estimula la creatividad y mejora el bienestar general. Para quienes no tienen experiencia en el cuidado de plantas o disponen de poco tiempo, una excelente alternativa son las especies que pueden crecer directamente en agua. No requieren tierra ni sustratos especiales, y se adaptan tanto a interiores como a balcones con buena luz natural.

A diferencia de las plantas tradicionales, estas variedades acuáticas solo necesitan un recipiente adecuado, luz y una mínima atención semanal. A continuación, te dejamos tres especies resistentes, coloridas y fáciles de mantener, ideales para comenzar a incorporar el verde en tu casa.

Violeta africana (Saintpaulia)

Estas plantas son muy fáciles de reconocer por sus pequeñas flores de intensos colores. Prefieren ambientes húmedos, sin exposición directa al sol, y prosperan bien en interiores siempre que se cambie el agua de forma regular y se mantenga limpia. Para propagarla en agua, se recomienda cortar una hoja con tallo y colocarla en un frasco de vidrio con agua hasta que desarrolle raíces. Luego, se puede dejar allí o pasar a tierra si se desea. Cuanto más grande sea el recipiente en el que viva, más se expandirá semana a semana.

Las violetas africanas son muy llamativas por su intenso color (Foto: Redes Sociales)

Cóleo (Coleus)

El cóleo es una planta ornamental muy elegida por sus hojas llamativas y multicolores. Aunque en tierra necesita un sustrato húmedo y luz filtrada, en agua también se desarrolla sin inconvenientes. Sus raíces crecen con rapidez si se colocan en un recipiente con agua limpia y luz indirecta. Se puede mantener allí de forma permanente, solo es importante recordar renovar el agua cada cinco o siete días para evitar la acumulación de bacterias que puedan dañarla.

Los recipientes para las plantas de agua como el cóleo pueden ser de distintos tamaños o formas (Foto: Redes Sociales)

Begonia

Existen muchas variedades de begonia, pero casi todas pueden reproducirse con mucha facilidad en agua a partir de hojas o tallos. Aunque en tierra requieren un riego moderado, en un entorno acuático suelen enraizar sin problemas si se les brinda suficiente luz natural y un entorno cálido. Es recomendable utilizar frascos transparentes para observar el desarrollo de las raíces y evitar la exposición directa al sol para no quemar sus delicadas hojas.

Al colocar las plantas en frascos transparentes puede verse su crecimiento (Foto: Redes Sociales)

Consejos para cuidar plantas en agua durante el invierno

En los meses más fríos del año, las plantas en agua también necesitan ciertos cuidados especiales. Lo ideal es mantenerlas lejos de corrientes de aire y de fuentes de calefacción, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar su crecimiento. Otros tips claves son:

Cambiar el agua con menos frecuencia, pero asegurarse de que esté limpia.

Limpiar las hojas con un paño húmedo para retirar el polvo.

¿Por qué las plantas de agua se volvieron tendencia?

Aprovechar las horas de luz solar indirecta, ubicándolas cerca de las ventanas. En días nublados o en espacios con poca luz natural, se puede complementar con una lámpara de cultivo o una luz LED blanca colocada cerca de la planta para asegurar un desarrollo saludable.

Revisar periódicamente si aparecen raíces en mal estado y retirarlas de inmediato para evitar que la planta muera.