Por qué recomiendan rociar una mezcla con vinagre las cortinas de la ducha

Existen muchas técnicas caseras que ayudan a la limpieza del hogar. La mayoría utiliza ingredientes que se encuentran fácilmente o que ya están en las viviendas.

Algunos de esos trucos se utilizan especialmente en los baños, una de las habitaciones con más bacterias en el hogar. Debido a la humedad constante, es fácil que aparezcan malos olores, manchas y microorganismos.

Las cortinas de baño de tela o plásticas no suelen ser lavadas con la frecuencia necesaria. Por esa razón, pueden acumular fácilmente sarro, restos de jabón y otras sustancias.

Expertos en microbiología han señalado que es necesario realizar una limpieza adecuada de estos artículos. Una de las mejores maneras de desinfectarlas es con una mezcla de vinagre blanco.

El truco ideal para remover los hongos presentes en la cortina del baño (y no es lavandina) (Fuente: Pexels)

Este líquido tiene ácido acético, conocido por sus características antifúngicas. Un estudio publicado en el Journal of Food Protection y el International Journal of Environmental Health Research reveló que el vinagre blanco sirve para reducir las bacterias Escherichia coli (E. coli) y Salmonella en el hogar.

Otra de sus propiedades es neutralizar olores, disolver residuos como restos de jabón y otros depósitos que puedan quedar pegados a las cortinas del baño.

¿Cómo limpiar la cortina de la ducha con vinagre?

El primer paso es agregar el vinagre blanco a un pulverizador. Luego, debe rociarse toda la superficie de la cortina, con especial atención a las zonas de abajo.

El líquido debe dejarse de 15 a 30 minutos para que haga efecto. Después, con una esponja o cepillo blanco, se recomienda frotar la cortina y enfocarse en las manchas visibles.

Para finalizar, se enjuaga con agua tibia para que arrastre los residuos. Este método se debe realizar una vez por semana o cada 10 días, para mejorar los olores y la limpieza del baño.

El vinagre blanco tiene la capacidad de eliminar bacterias y hongos sin dejar residuos. Es un neutralizador de olores ideal para el hogar y reduce la acumulación de sarro en los baños.

Es considerado una opción económica para mantener la limpieza del baño en buen estado sin tener que utilizar productos químicos más agresivos.

Por Silvia Contreras Rodelo