Qué alimentos no se deben guardar juntos en la heladera y por qué

La heladera es una aliada indispensable en la cocina moderna, ya que es el electrodoméstico que promete extender la vida útil de nuestros alimentos. Sin embargo, la creencia de que todo debe ir en su interior es un error común que puede comprometer no solo el sabor y la textura, sino también la seguridad alimentaria. No se trata solo de qué guardar, sino de cómo y, fundamentalmente, con qué no mezclar ciertos productos para evitar su deterioro prematuro.

Uno de los principales motivos para evitar ciertas combinaciones es el gas etileno. Según el portal especializado de Martha Stewart, muchas frutas y verduras son climatéricas, lo que significa que continúan con la maduración incluso después de ser cosechadas gracias a la producción de este compuesto. El etileno acelera cambios como el dulzor, el aroma, el color y la textura. Por lo tanto, guardar frutas que lo liberan junto a otras sensibles puede acelerar drásticamente su descomposición.

Ejemplos claros de esta interacción incluyen las manzanas y bananas. Estas frutas, que son liberadoras de etileno, no deben almacenarse cerca de otras como las paltas, kiwis, peras, mangos, duraznos o ciruelas, siempre y cuando el objetivo sea retrasar su maduración. Mientras que, por ejemplo, un truco para acelerar el proceso de las paltas inmaduras es justamente envolverlas en papel de diario o colocarlas junto a una manzana. De igual forma, los kiwis verdes maduran mejor a temperatura ambiente y este proceso puede acelerarse si se lo almacena cerca de las frutas mencionadas.

Las bananas y las manzanas aceleran la maduración de otras frutas Pexels

Más allá del etileno, la humedad y la absorción de olores son factores cruciales. La humedad excesiva puede dañar bayas como frutillas, frambuesas, moras y arándanos, por lo que se recomienda almacenarlas en recipientes ventilados y sin lavar hasta el momento de su consumo. El café, por su parte, es muy sensible a la humedad y puede perder su aroma y sabor si se guarda en la heladera, además de absorber otros olores presentes en el ambiente refrigerado. Es mejor conservarlo en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

Los huevos también pueden absorber olores fuertes, por lo que es aconsejable guardarlos en un recipiente en la parte posterior de la heladera, alejados de otros alimentos con aromas intensos. Las cebollas, sensibles a la humedad, pueden ablandarse y enmohecerse rápidamente, mientras que el ajo se torna gomoso; ambos se conservan mejor en lugares frescos, secos y ventilados.

La distribución estratégica de los alimentos es fundamental para la seguridad y la frescura. Núria Mallén, portavoz del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Cataluña, destacó la importancia de mantener la temperatura de la heladera entre 0 y 4 °C y no guardar alimentos calientes, ya que esto puede elevar la temperatura interna y favorecer el crecimiento bacteriano. En la misma línea, un artículo de Harvard Health Publishing señaló que un refrigerador ordenado y limpio ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por patógenos como la salmonella o la listeria.

Si bien puede resultar engorroso, lo recomendable es separar cada alimento

Para una correcta organización, los alimentos de alto riesgo de contaminación o que necesitan el frío más intenso deben ir en las zonas más frías y bajas. Esto incluye la carne y pollo picado crudo, las aves (cocinadas o crudas) y el pescado crudo o marinado. Estos productos deben estar en recipientes herméticos para evitar goteos que puedan contaminar otros alimentos.

En los estantes superiores deben colocarse los alimentos listos para el consumo, como sobras de guisos, puré de papa, lentejas cocidas, salsas caseras o las bolsas de ensalada. Es crucial que estas comidas, según Mallén, se guarden en recipientes limpios y cerrados herméticamente. Por otro lado, frutas como melones y sandías en su versión completa se conservan mejor a temperatura ambiente, pero una vez cortados, también deben ir en la heladera en recipientes herméticos para evitar bacterias.

Los cajones inferiores, diseñados para mantener una humedad controlada, son ideales para verduras como morrones, pepinos (en ambientes secos y oscuros, o en herméticos una vez cortados) y berenjenas. Papas, tomates, chocolate, aceite de oliva, miel y pan son algunos de los alimentos que directamente no deben ir en la heladera, ya que pierden sabor, textura o propiedades nutricionales.

Finalmente, la higiene es la base. Limpiar la heladera con frecuencia evita la proliferación de bacterias y moho, y leer las etiquetas de los productos siempre ofrecerá información específica sobre su conservación.