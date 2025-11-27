¿Los huevos deben ser guardados en la heladera o por fuera? Esto dicen los expertos

Cocineros profesionales y trabajadores de restaurantes conocen ciertos trucos para mantener los huevos frescos y en buen estado durante un largo tiempo. Estos consejos tienen en cuenta la higiene y las condiciones del producto.

Los huevos son alimentos sensibles que pueden transmitir bacterias como la salmonela. Es importante que estén bien cocinados a la hora de consumirlos y que su conservación sea la adecuada.

Muchas personas no están seguras de cómo guardarlos. Algunos prefieren que estén refrigerados y otros los dejan en las alacenas o a simple vista.

Debido a las dudas, un creador de contenido se tomó el tiempo de explicarle a sus seguidores sobre este alimento. El hombre, que se hace conocer como @cobardesygallinas en Instagram, tiene un emprendimiento de crianza de pollos y venta de huevos. Por esta razón, está acostumbrado a lidiar con la conservación de los mismos.

Su consejo indica que la mayoría de envases de huevos tienen una recomendación que sugiere que sean refrigerados después de la compra. Según lo que explicó el empresario, las cocinas suelen tener una temperatura demasiado cálida para estos.

Los huevos deben ir en la heladera, pero sin el cartón en el que vienen la mayoría. Esto se debe a que los empaques pueden tener suciedad, bichos o insectos que no deberían estar cerca de otros alimentos.

¿En qué parte de la heladera?

La mayoría de refrigeradores actuales tienen un espacio dedicado a los huevos en la puerta. Sin embargo, según el criador de pollos, es mejor guardarlos en un sitio diferente a este.

“No va a venir un inspector a tu casa a ponerte una multa si no están los huevos en la nevera. Es simplemente que se van a conservar mejor. Si los quieres tener afuera, hazlo, pero mejor en la nevera”, indicó.

Al abrir y cerrar la nevera con frecuencia, los huevos sufrirán cambios de temperatura que podrían dañar su composición. Es recomendable sacarlos de su empaque y guardarlos en un recipiente hermético en el centro del frigorífico.

Tampoco es aconsejable que se reutilicen los cartones de huevo para tareas escolares o como una opción de reciclaje. Estos suelen estar sucios y contener diferentes bacterias o huevos de insectos.