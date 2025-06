Qué no deberías preguntar nunca en una primera cita, según una experta en relaciones

Una experta en relaciones y comportamiento humano reveló lo que nunca se debería preguntar en una primera cita si se quiere iniciar un vínculo. Dar una buena impresión es importante en todo tipo de relaciones, ya sea que buscando una pareja, una amistad o incluso un trabajo, por eso hay temas que mejor evitar.

La experta en comunicación no verbal e investigadora del comportamiento humano, Vanessa Van Edwards, participó del pódcast Diary of a CEO, conducido por el empresario británico Steven Bartlett, y alertó que no suele haber una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.

Por eso, la especialista explicó que si se quiere parecer interesante, inteligente y auténtico, se debe usar el lenguaje adecuado para que los demás entiendan las intenciones. Según Van Edwards, lo que nunca se debería decir a una potencial pareja en un principio es: “¿A qué te dedicás?”.

En una charla profunda, el conductor y la invitada hablaron sobre la importancia de los vínculos (Foto: Diary of a CEO)

Aunque puede parecer la forma más simple de saber en qué ocupa su tiempo la otra persona, la experta advirtió que esto arruina la posibilidad de tener una conversación interesante.

“Dejá de preguntar ‘¿A qué te dedicás?’, dejá de decir ‘¿Cómo estás?’ o ‘¿Cómo va todo?’. Si hacés esas preguntas, por supuesto que la gente no va a conectar, son las preguntas más aburridas que existen”, aseveró.

Van Edwards propuso un desafío: pasar 30 días sin preguntar “¿A qué te dedicás?”, y señaló que esta pregunta puede sonar grosera sin que lo sepas, y eso puede arruinar la posibilidad de agradarle a alguien. Explicó que cuando se hace esa pregunta en realidad le estás diciendo a la otra persona: “¿Cuánto valés?”. Y eso es un cuestionamiento impertinente para alguien que no se define por su trabajo.

En su lugar, sugirió decir algo como: “¿Estás trabajando en algo emocionante últimamente?”, ya que eso genera una “conexión con permiso”, dándole a la otra persona la posibilidad de hablar sobre lo que realmente le parece interesante.

“Eso también te da buenos puntos de conversación para la próxima vez que la veas”, dijo. “Podés decir: ‘¿Cómo va eso en lo que estabas trabajando que sonaba tan emocionante?’”, aclaró. Otra pregunta que recomendó la especialista para conocerse es: “¿Cuál es tu mayor objetivo en este momento?”.

Bartlett propone un espacio para compartir historias reales y vulnerabilidades (Foto: Diary of a CEO)

Van Edwards es autora de libros exitosos como “Captivate: The Science of Succeeding with People” (2017) y “Cues: Master the Secret Language of Charismatic Communication” (2022), que figuró en la lista de best‑sellers del Wall Street Journal

Su canal de YouTube cuenta con más de 1 millón de suscriptores y más de 66 millones de visualizaciones. La especialista estudia cómo los gestos, expresiones faciales, el tono de voz y el lenguaje corporal influyen en cómo son percibidas las personas y busca ayudar desarrollar carisma, empatía, confianza y habilidades sociales en los individuos.

The Diary of a CEO es un pódcast muy popular conducido por Bartlett, que tiene más de 10 millones de suscriptores en YouTube. En el programa, conversa en profundidad con personas influyentes del mundo de los negocios, el deporte, la salud mental, la cultura y el entretenimiento.

En la charla con Van Edwards, el enfoque principal estuvo en explorar las emociones humanas detrás del éxito y la importancia del manejo del lenguaje para los distintos ámbitos de la vida, entre ellos, el momento de conocer a otras personas.