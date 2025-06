La estrategia más efectiva para superar a una expareja, según una psicóloga

Afrontar una ruptura amorosa y superar a un ex puede ser de los momentos más difíciles en la vida de una persona. Si bien la mayoría de las veces la gente puede sobreponerse a esta situación luego de un tiempo de duelo, en otras ocasiones hace falta la ayuda de un profesional para salir con éxito del dolor que produce el final de un vínculo.

Por eso, la psicóloga Ainhoa Vila, conocida en TikTok bajo el usuario @Ainhowinss, ofreció una explicación científica para entender por qué los elementos cotidianos hacen recordar a una expareja y explicó cómo superar ese vínculo emocional mediante una técnica del conductismo.

En un video publicado en su perfil, la especialista brindó una serie de consejos y rápidamente se volvió viral, ya que alcanzó más de 37 mil vistas en esa publicación. “¿Por qué no te olvidás de tu ex? Técnica psicológica para superar a tu ex", prometió la tiktoker en la publicación.

Es común que cualquier detalle de la vida cotidiana remita a alguien del pasado con quien se compartió momentos importantes de la vida; puede ser una canción, un aroma o un lugar. Vila explicó que esto sucede porque, si durante la relación ciertos estímulos se repitieron junto a esa persona, el cerebro asocia automáticamente esas cosas con quien se vivieron. De este modo, no se trata de una obsesión, sino de memoria emocional.

La psicóloga aconseja a sus seguidores sobre bienestar y salud mental (Captura: @ainhowins)

Según la especialista, el problema no es solo el recuerdo en sí, sino cómo se reacciona ante él. Cuando se siente dolor o incomodidad y se opta por alejarse de aquello que lo provoca —como evitar cierto lugar o no escuchar determinada música— se refuerza un patrón de evitación. Esto, en lugar de ayudar, intensifica el sufrimiento.

“Cuando eliminás ese estímulo para dejar de sentirte mal, lo que haces es fortalecer la conexión negativa”, aclaró la psicóloga y alertó que así se perpetúa un círculo vicioso que impide cerrar bien la etapa.

A su vez, Ainhoa Vila dijo que la solución debe ser enfrentar gradualmente esos recuerdos. Frente al bloqueo emocional, aseguró que debe llevarse a cabo un enfoque basado en la exposición progresiva para dejar de esquivar esos estímulos dolorosos y comenzar a enfrentarlos con conciencia. “No vas a escapar de esas situaciones, las vas a atravesar. Y sí, al principio va a doler un poco”, señaló.

La propuesta que realizó la experta consiste en retomar ciertas actividades asociadas a aquella expareja, pero resignificarlas. Así, se puede volver al restaurante, oler ese perfume o escuchar determinada canción, pero quizás en otros contextos, con una compañía diferente, como así también crear nuevas experiencias desligadas del pasado.

Los consejos de una psicóloga en Tik Tok para olvidar a tu ex

“A corto plazo puede que te sientas mal, pero con el tiempo vas a estar mejor, vas a superar esa etapa de forma saludable”, afirmó. Aunque el proceso puede resultar doloroso al principio, tiene un efecto sanador a largo plazo, según la profesional. El objetivo no es olvidar el pasado, sino transformarlo desde el presente para volver a tener mejores relaciones.

Vila concluyó su mensaje con una invitación a sus seguidores a profundizar en estas herramientas: “Si querés entenderte mejor desde la ciencia y aplicar recursos psicológicos en tu día a día, seguime y te los voy a explicar”.