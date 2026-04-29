Tras confirmar su relación, Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron de un romántico paseo a orillas del mar

Después de meses de rumores, este fin de semana se confirmó en la Argentina lo que ya prácticamente era un secreto a voces: la relación de Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco. Luego de que los captaran de la mano y muy acaramelados durante un almuerzo, oficializaron su noviazgo en las redes sociales con una tierna foto. Tras el Road Show, viajaron a Miami y decidieron gritar su amor a los cuatro vientos, con una romántica caminata a orillas del mar, sin ocultarse y disfrutando a pleno de lo enamorados que están.

El 27 de abril, Franco Colapinto y Maia Reficco partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Miami, donde este fin de semana se reanudará la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami se desarrollará desde el viernes 1 de mayo hasta el domingo 3. Si bien todo parecería indicar que la actriz de Broadway dirá presente en el paddock, por lo pronto los enamorados aprovecharon para disfrutar del sol y las playas de la ciudad.

Franco Colapinto y Maia Reficco juntos en Miami

En un video que se viralizó en las redes sociales y que compartió el periodista Gustavo Méndez, se pudo ver a Colapinto y Reficco caminar descalzos y de la mano a orillas del mar mientras mantenían una animada charla. Él llevaba un traje de baño negro y ella, un look de verano de short y top con anteojos de sol. Estaban completamente inmersos en el romántico momento, disfrutando de su relación con total libertad. Además, tras llegar a Miami, el argentino cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi.

Los rumores de romance entre la actriz y el deportista surgieron a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. Si bien él dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación cada vez sonaban más fuertes. Finalmente, la estadía de ambos en Buenos Aires sirvió como escenario para la confirmación. Desde la cuenta de X de El ejército de LAM se compartió una imagen en la que se los pudo ver a ambos en el kartódromo de Zárate y Ángel de Brito contó que Colapinto “cerró un restó en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos”.

Colapinto y Reficco juntos en el kartódromo de Zárate (Foto: Instagram @elejercitodelam)

El sábado 25 de abril, en tanto, compartieron un asado en Estancia Vigil, en Cardales, provincia de Buenos Aires, junto a familiares y amigos y, además de sentarse uno al lado del otro, caminaron de la mano e intercambiaron pícaras miradas. Al día siguiente, Franco Colapinto hizo historia al convertirse en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires y su novia lo acompañó en una jornada inolvidable.

La foto que confirmó la relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto

Este domingo 26 de abril, unas 600.000 personas disfrutaron del Road Show 2026 y vieron a Colapinto hacer donas en el asfalto de Palermo con el Lotus E20 de 2012 y agitar la bandera celeste y blanca desde una réplica del Flecha de Plata que condujo Juan Manuel Fangio. Una vez que las emociones y la adrenalina empezaron a bajar un poco, las redes sociales estallaron con una foto que publicó Maia Reficco de Colapinto luciendo una réplica del casco que usaba Juan Manuel Fangio y su mano agarrándole las mejillas cariñosamente. La postal fue replicada por el argentino y sirvió para la tan esperada confirmación pública de su relación.