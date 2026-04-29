La separación de Silvina Escudero: una historia de amor de casi una década y su palabra tras el final de la relación

Tras nueve años de relación, Silvina Escudero confirmó su separación de Federico, con quien contrajo matrimonio en 2022. La bailarina explicó por qué, pese al amor, hoy sus caminos tomaron rumbos distintos y aclaró los motivos por los que eligió atravesar el proceso en privado.

Durante su participación en el programa Polémica en el Bar (América TV), la panelista se mostró sensible al explicar el presente que atraviesa y dejó en claro que en este delicado momento decidió preservar la intimidad del vínculo del mismo modo en que lo hizo durante todos estos años.

“Respeto mucho mi relación con él. Fueron muchísimos años que guardé nuestra relación, porque él no es público, entonces desde ese mismo lugar voy a respetar mi separación. Igual tampoco hay nada que contar”, apuntó la artista.

Silvina Escudero habló de su separación

Escudero dio a entender que el fin del vínculo se produjo en buenos términos. “No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”, remarcó. Además, se refirió al paso del tiempo: “Todos los que estamos en una relación hace mucho, sabemos que hay altibajos. A nosotros nos han tocado vivir cosas maravillosas y también tragedias, muchas las supimos sobrellevar”, agregó.

La bailarina insistió en que “han sido años de cosas muy difíciles” y se refirió a episodios personales de salud que atravesó. “En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano”, dijo entre lágrimas.

Según resaltó, la separación no estuvo marcada por la ausencia de afecto. “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona”, mencionó, aunque también dijo: “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”.

Silvina Escudero confirmó su separación definitiva de Federico, con quien contrajo matrimonio cuatro años atrás (Foto: Instagram @escuderosilvina)

De menos a más

Detrás de la ruptura, hay una historia extensa y significativa para la artista. Silvina y Federico se conocieron hace más de una década. Lejos del flechazo instantáneo, el vínculo fue creciendo con el tiempo. “Se le borraron las huellas dactilares”, llegó a bromear sobre la insistencia de él y la cantidad de mensajes previos al primer encuentro. “Fue de menos a más, una relación que fuimos construyendo de a poco. Hasta que decidimos vivir juntos”, agregaba. Sin embargo, como ella misma reconoció más tarde, no todo fue lineal. La pareja atravesó crisis y momentos complejos.

Durante la pandemia estuvieron separados durante ocho meses, pero volvieron a elegirse. “Ese tiempo nos hizo muy bien porque la pareja volvió más fuerte. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, afirmaba por aquel entonces la bailarina.

El compromiso soñado

En 2022, Escudero sorprendió al anunciar su casamiento y relató el pedido de mano como uno de los momentos más inolvidables de su vida: “Hacía cinco años que no veía a mi amiga Flora, saqué un pasaje [a Mallorca] y viajé sola, para compartir tiempo juntas. Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño, y apareció Fede, se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscrita que es el casamiento por civil... Me habló de sus deseos y me puso el anillo, de rodillas. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó”, contó.

La ruptura de la pareja llegó tras nueve años de relación (Foto: Instagram @escuderosilvina)

Pero la sorpresa no terminaba ahí. “Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y apenas abrí la puerta empezó a sonar nuestro tema, ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos, y me llevó por un caminito de pétalos de rosas que terminaba en la cama, con un corazón de rosas enorme, un ramo de flores y una tarjeta. Morí de amor”.

Uno de los temas más sensibles durante la relación fue la maternidad y la bailarina reconoció en distintas entrevistas que Federico deseaba ser padre y que ella, por distintos motivos, había postergado esa decisión. Incluso congeló óvulos, pero el proyecto en común no prosperó.

Una boda soñada Gerardo Viercovich

Meses atrás, Escudero y Federico compartieron un viaje a Brasil que algunos interpretan ahora como un posible intento de recomponer sus últimas crisis. Sin embargo, la bailarina descartó esa versión y aseguró que simplemente disfrutaron unas vacaciones juntos.

Al día de hoy, según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), la pareja ya no convive bajo el mismo techo. “Él hace un mes se fue de la casa, pero viven cerca porque se fue a uno de los departamentos que tiene dentro del complejo de Nordelta y ya están separados. Lo intentaron, pero no se pudo. No hay terceros en discordia, no es un tema que tenga que ver con eso, sino el desgaste”, detalló el panelista.

Posteos sobre el desamor

Escudero venía compartiendo mensajes en las redes sociales que hoy dan pistas sobre el que era su presente sentimental. Hace menos de una semana, publicó un video de su ciclo de streaming y escribió: “El amor es acción. De lo que nos pasa, de lo que nos importa y de lo que nos hace reír, sin filtros, con debate. Con mis anécdotas, experiencias y mucha verdad, porque todo se vive mejor cuando se comparte”.

Días antes, el 20 de abril, ya separada, también subió un video en el que se la ve sumergiéndose en el mar, junto al que escribió: “Los animales, la naturaleza, la gente que da paz, los que amás y te aman… eso es lo importante. Y ahí, todo pesa menos”.