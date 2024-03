Escuchar

¿Sos una persona que acostumbra quejarse? Parecería que actualmente todo el mundo encuentra algún motivo para hacerlo. Pero lo cierto es que la queja es una emoción universal. Nos concierne a todos, pues todos en algún momento nos hemos quejado; o tal vez nos estemos quejando ahora mismo.

¿De dónde proviene la queja? De una frustración, lo cual implica que “hay algo que deseo tener, pero no puedo” (o creo que no puedo). Esto genera un sentimiento de insatisfacción, un malestar interno que nos paraliza. Y uno, ilusoriamente, cree que lamentándose, hablando y gastando la frustración que siente, logrará liberarse de ella.

La queja viene acompañada de la frustración (imagen ilustrativa) Unsplash

El quejoso suele ser una persona frustrada. En realidad, la queja constante es un disfraz de la frustración interna y el tema, el tópico de la queja, revela el área en la que estoy frustrado.

Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En primer lugar, fijarle un horario a la queja, en el que me permito lamentarme un poco, hablar de lo que me molesta, pero de tal a tal hora. Es decir, no voy a pasar todo el día quejándome. Además, cuando uno conversa con un familiar o un amigo “pararrayos”, y le comenta: “Mirá, estoy mal por esto… y por aquello…”, hace catarsis y se siente escuchado.

No obstante, inmediatamente, lo segundo que tenemos que hacer es pasar a la acción y preguntarnos: “¿Qué tengo que hacer para resolver esta situación?”.

Para poder pasar página, debemos pasar a la acción Unsplash

La queja no es más que una pérdida de tiempo, dado que bloquea nuestra capacidad de acción. Atrevámonos a mirar para adentro y a preguntarnos: “¿Qué deseo?”.

Es fundamental que la acción siga a la catarsis, que no nos quedemos solo con soltar todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque la queja paraliza. En cambio, la acción, en la mayoría de los casos, enfrenta a la frustración y disuelve la queja, ayudándonos a cambiar nuestra actitud y ver cambios positivos en nuestras circunstancias.

Así que, cuando te encuentres frente a la queja, propia o ajena, elegí siempre accionar.