Qué significa ayudar a los mozos, según la psicología y la inteligencia artificial

Ir a un restaurante no implica solamente comer, beber y pagar por lo consumido. En ese mismo combo existe un servicio acorde para que el plato llegue a la mesa y el comensal tenga los cubiertos, vasos y otros utensilios para solamente limitarse a disfrutar del servicio. Ese trabajo, a cargo del mozo o camarero, requiere de un esfuerzo invisible que, en algunos casos, se premia con una propina y hasta con la ayuda de los propios clientes para recoger los platos.

Qué significa ayudar a los mozos en su servicio

Ayudar a los mozos es una actitud que demuestra la empatía del comensal con el empleado a cargo de asistirlo durante el desayuno, almuerzo, merienda o cena. Al no ser muy habitual, la psicología -en mayor medida- y la inteligencia artificial (IA) dieron un diagnóstico pormenorizado de qué significa realmente esta ayuda y por qué una persona se interesa en colaborar con quien trabaja en ese momento.

El diagnóstico de la psicología

Según la ciencia que estudia los comportamientos y actitudes de las personas, el hecho de ayudar a un mozo destaca una conducta prosocial, la cual está enmarcada en beneficiar a otra persona sin querer recibir una recompensa a cambio. Dentro de este proceso, se destaca, por ejemplo, la empatía y la labor desinteresada en darle soporte al camarero.

Aunque no todas las personas actúan de la misma forma, los camareros suelen agradecer esos gestos al estar inmersos en una labor frenética, donde, en algunas ocasiones, tienen muchas mesas a cargo y su servicio puede verse perjudicado.

Los mozos son los encargados de llevar la comida a la mesa del comensal Nicolas Suarez

De esta forma, la psicología destaca los gestos empáticos de las personas y las coloca en un lugar privilegiado del entramado social, diferenciándose de otras que, en algunos casos, ni siquiera establecen contacto visual con el camarero y muestran indiferencia.

El diagnóstico de la inteligencia artificial

La herramienta tecnológica destaca tres puntos en cuanto a la acción de ayudar a los mozos a recoger los platos en pleno servicio.

El diagnóstico de la IA

1) Reconocimiento del esfuerzo: el cliente está satisfecho con la labor del camarero o mozo y no duda en asistirlo durante el servicio, sin esperar nada a cambio.

2) Buena educación: los modales de una persona hacen conectar rápidamente con el camarero, quien puede estar sobrecargado de trabajo y no llega a recoger la vajilla muy rápido.

3) Agradecimiento tácito: según la IA, esto significa una “forma no verbal” de agradecer por el servicio brindado.