Contó las reglas que puso el día de su boda y se volvió viral
Una influencer detalló cinco ítems para que un casamiento salga a la perfección; los detalles del video que circuló en las redes sociales
La planificación de una boda comprende muchos ítems. Desde la locación, los invitados, el código de vestimenta -dress code- y la música, entre otros tantos factores que hacen de este evento un día único para los anfitriones.
Armar todo el evento comprende mucha planificación y estrés, por lo que los anfitriones delegan muchas tareas a empresas o personas que buscan el mejor lugar, la decoración adecuada y se adaptan a los pedidos de quienes se van a casar.
A raíz de esto, una usuaria de TikTok llamada Mehdia Trichen enumeró varias reglas que sirven para tener el control total de la situación. Desde su perspectiva, hizo un punteo con cinco ítems claves que en su boda funcionaron a la perfección y se hicieron virales en las redes.
1) Dress code: al contrario de lo que se acostumbra en estos eventos, la tiktoker indicó que lo ideal es no establecer un código de vestimenta. La razón de esto es que nadie se sienta incómodo u obligado a buscar una camisa o un saco solamente para este evento.
2) Presencia de niños: la influencer contó que a su boda no asistieron niños. La medida, que al principio generó cierto resquemor, fue en su caso favorable para que los adultos se sientan más liberados y sin tener que estar atados a la responsabilidad de cuidarlos en pleno festejo.
3) Prever el llanto de su marido: según explicó, la mujer esperó este momento para que su esposo libere tensiones. “Eso dije y pasó, y no porque yo le obligara, sino porque evidentemente la emoción te puede”, detalló en su video.
4) El invitado sorpresa: para que los presentes se sientan más cómodos, la anfitriona les pidió que llevasen a una persona de su confianza para que se sume a los festejos.
5) No hacer anuncios importantes: Trichen explicó que esta acción sirve para relajar las tensiones y no cargar con expectativas que no se pueden cumplir.
