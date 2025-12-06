Qué significa la frase en latín “Deus vult”: de las cruzadas a la actualidad política

La frase “Deus vult” volvió a circular con fuerza en los últimos años. Aparece en posteos virales, en citas de autores contemporáneos y hasta en tatuajes. Pero muy pocas personas conocen su verdadero significado. Su traducción textual del latín significa “Dios lo quiere”. La primera implementación de este dicho se remonta a la Primera Cruzada del año 1095, cuando el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont exhortó a liberar Tierra Santa y gritó ante la multitud: “¡Deus vult!“.

Según cuenta la historia, la multitud presente en el Concilio le respondió al Sumo Pontífice con el mismo grito, convirtiéndose en el lema y grito de batalla de los guerreros que pelearon en nombre de Cristo. De esta forma se creía que cada campaña tenía la aprobación divina para enfrentar al enemigo. Esa “voluntad de Dios” de la que hablaba Urbano II daría lugar a ocho cruzadas repartidas entre los años 1095 y 1291, dos siglos de sangre y luchas religiosas que terminaron con la victoria de los cristianos.

Cuál es el significado de "Deus vult" en latín

El primer documento en latín encontrado con esta peculiar frase data del año 1096, titulado Gesta Francorum (Las hazañas de los francos). En él se describen los acontecimientos de la Primera Cruzada, en los cuales, según el autor, un grupo de soldados se reunió en la ciudad italiana de Amalfi para prepararse para el ataque de Tierra Santa. Vestidos con túnicas en las que estamparon la sagrada cruz, gritaron: “¡Deus le volt! ¡Deus le volt! ¡Deus le volt!”.

¿Cuáles son los diferentes usos que se le da en la actualidad a esta frase?

En la actualidad el uso de esta frase tiene tanto usos positivos como negativos. Por un lado, en algunos ámbitos religiosos su interpretación todavía es positiva, ya que simboliza la entrega a la voluntad divina y el compromiso espiritual. Así lo explica un documento de Católicos Europeos en Español, donde se define a Deus vult como una invitación a vivir la fe con valentía en tiempos en el que el mundo religioso se deja de lado. También, la frase circula en la cultura pop, sobre todo en videojuegos de temática medieval como Crusader Kings o películas como Kingdom of Heaven, donde funciona como una referencia histórica.

Pero su uso moderno también estuvo intercedido por la política global. A partir de 2016, sectores de la extrema derecha estadounidense comenzaron a apropiarse del término. La frase apareció en tuits políticos, pancartas y hasta fue pintada en la pared de una mezquita en Fort Smith, Arkansas. Para estos grupos, Deus vult funciona como una expresión simbólica de lucha contra el islam y como una reivindicación de una supuesta identidad cristiana occidental amenazada.

En la actualidad esta frase puede tener tanto connotaciones negativas como positivas (Foto: Redes Sociales)

Analistas como Ishaan Tharoor, del Washington Post, explican que la extrema derecha importó los términos y los símbolos de las Cruzadas para incorporarlos a sus discursos digitales. En ese contexto, Deus vult se volvió una palabra clave, una forma de expresar posturas antimusulmanas o nacionalistas sin recurrir a un discurso de odio explícito. El término incluso apareció en escudos y carteles durante la manifestación “Unite the Right” en Charlottesville, en 2017.