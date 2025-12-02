Google: la advertencia de un experto en ciberseguridad a los usuarios sobre un cambio en Gmail
Se trata de una función opcional y reversible, pero que muchos aceptan sin comprender bien de qué se trata
El periodista especializado en ciberseguridad, Zak Doffman, advirtió que cerca de 2000 millones de usuarios de Gmail enfrentan una decisión clave: permitir o no que el servicio acceda al contenido de sus correos privados. El debate cobró fuerza con la llegada de Gemini 3, la nueva inteligencia artificial de Google presentada oficialmente en noviembre.
¿Cómo funciona Gemini 3 dentro de Gmail?
En su página web oficial, Google indica que Gemini 3 actúa como un agente capaz de resolver tareas complejas y sostenidas. Por ejemplo, clasificar la bandeja de entrada de Gmail bajo control del usuario. Esta función se apoya en su capacidad para planear, tomar decisiones y ejecutar procesos completos de forma autónoma.
La advertencia del especialista sobre la integración de la IA en el correo de Google
En su columna para Forbes, Doffman repasó dos rumores que circularon en torno a Gmail y que luego quedaron sin sustento:
- Una supuesta filtración masiva de contraseñas atribuida a un nuevo hackeo
- El presunto cambio de Google en sus políticas para entrenar inteligencia artificial con correos privados.
Sin embargo, ambas fueron desmentidas por Google, que explicó que la filtración no era reciente y tampoco pertenecía a la empresa. Además, negó cualquier modificación normativa en el uso de la IA en las bandejas de entrada de correos de Gmail.
Tras las aclaraciones oficiales, el alarmismo inicial comenzó a perder fuerza. No obstante, para Doffman el problema central persiste: la elección personal de privacidad que debe realizar cada usuario al decidir si permite o no que Gemini analice sus correos.
Google ha reiterado que el acceso de la inteligencia artificial a los mails recibidos por una persona es opcional y puede desactivarse en cualquier momento con un par de pasos rápidos. En esa línea, Doffman señaló que la responsabilidad no recae en Google, sino en quienes usan estas plataformas y aceptan permisos sin verificarlos.
Su advertencia es clara: no revisar las configuraciones predeterminadas puede hacer que millones de personas cedan información sensible por un simple descuido. En ese sentido, el especialista aclaró que el riesgo se debe a la poca comprensión que hay sobre qué implican los servicios en la nube y las decisiones que los habilitan, es decir, de no leer sus políticas de privacidad.
¿Cómo modificar las funciones inteligentes en Gmail, Chat y Meet?
Para modificar las funciones de la IA desde la computadora, Google detalla paso a paso el procedimiento:
- Abrir Gmail.
- En la esquina superior derecha, acceder a “Configuración” y seleccionar “Ver todos los ajustes”.
- Dentro de la pestaña “General”, desplazarse hasta el apartado “Funciones inteligentes”.
- Marcar o desmarcar la casilla “Activar funciones inteligentes en Gmail, Chat y Meet” según la preferencia de uso.
Una vez aplicado, el cambio se extenderá automáticamente al resto de plataformas donde la sesión esté activa.
Según Google, los datos que se generan en Gmail se emplean para mejorar la experiencia del usuario dentro del servicio. En esa misma línea, señala que esta información permite habilitar funciones como la categorización automática de la bandeja de entrada, la redacción inteligente y la detección de spam.
Asimismo, indican que recopilan estadísticas de rendimiento y fallas para optimizar la estabilidad del sistema, resolver problemas técnicos y prevenir abusos.
Ante los cuestionamientos, la compañía subraya que nunca vende información personal y que cada usuario tiene la posibilidad de controlar cómo se utiliza su contenido dentro de la plataforma.
