La elección de un nombre puede que sea uno de los actos más emotivos dentro de una familia cuando un bebé está en camino, o al menos eso pensaron los padres de Samantha Hart al momento que nació. Sin embargo, no esperaban que dos décadas más tarde eso le traería problemas a la hora de permanecer en un puesto de trabajo o más bien, en el vínculo directo con sus compañeros.

La historia de la estadounidense oriunda de Virginia, se viralizó días atrás cuando compartió en su cuenta de TikTok un video en el que relató la manera en que la tratan por poseer un nombre que, de manera abreviada, significa una grosería. O al menos así lo perciben las generaciones más jóvenes de ese país.

Según explicó Samantha, cuando una persona ingresa a una empresa, en su primer día recursos humanos le designa un correo electrónico para comunicarse de manera fluida y acercarle las novedades laborales. En su caso, contó que utilizaron, como es de costumbre, la inicial de su nombre y el resto de su apellido, por lo que quedó: “Shart”.

A raíz de ello, en el clip que posteó, recriminó: “Mi nombre no se ajusta exactamente a la estructura de correo electrónico de la empresa como pretendían, y me importaría si me dieran una estructura diferente para mi correo electrónico. No quiero un correo electrónico que diga ‘shart’; arreglalo, dame algo más”.

Pero: ¿qué significa “Shart”?

En el video que tituló: “¡Lo siento si hablo demasiado de este problema, pero está ocurriendo de nuevo”, la joven de 27 años, desilusionada con la abreviatura de su nombre, aclaró: “La mayoría de las empresas utilizan la designación de correo electrónico con la inicial del primer nombre y el apellido, lo que significa que mi correo electrónico sería ‘shart’. Para aquellos que no lo saben, ‘shart’ es una combinación de ‘mier***’ y ‘pedo’. No es bueno”.

Según explicó Samantha, en todos los sitios en donde trabajó, una semana previa a su ingreso, la llamaron para notificarle de un problema, su identificación. En diálogo con el medio estadounidense Today.com, pareció resignada y adelantó que los comentarios de la gente acerca de situaciones similares a la suya, le dieron ánimo para continuar y aceptar su condición. “Es bueno saber que no estoy sola en esto”, contó.

Samantha reveló que encontró la manera más fácil de evitar ser burlada por los demás (Fuente: TikTok/@thesam_show)

Además, recordó que cuando sus padres le regalaron el primer auto, compraron una matrícula personalizada, la cual decía: ‘shart’, por lo que padeció la burla de sus compañeros de colegio. “Mi coche pasó a ser conocido como ‘Shartmobile’. Y esa fue la primera vez que comprendí que mi nombre iba a ser un problema”, sentenció.

Lo cierto es que pronto se casará y gracias a ello, adoptará el apellido de su esposo. Si bien no es una grata opción para ella, es la mejor que tiene. Con alegría exclamó: “¡Nunca tendré que tener otra conversación incómoda con recursos humanos!”.

En tanto, desde la sección de comentarios debajo del clip, sus seguidores apoyaron a Samantha y le enseñaron sus propios apodos. “Mi nombre es Sue Hartlove, así que mis correos electrónicos de trabajo siempre son shartlove”; “¡Esto le pasó a mi ex marido Paul Enis! “; “Sarah Ober, encantada de conocerte”; “Mi primera empresa tenía a Samuel Hart y Sam Harting como shart y sharting”, fueron algunas de las reacciones en referencia.

LA NACION