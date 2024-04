Se convirtió en el hombre más viejo del mundo con 111 años y reveló su secreto para la longevidad

Escuchar

Uno de los Guinness World Records más populares es el del hombre y la mujer más longevos del mundo. En las últimas semanas, este nombramiento tuvo varios cambios luego de la muerte de Juan Vicente Pérez, oriundo de Venezuela, quien ostentaba el primer lugar con 114 años. Tras su fallecimiento el pasado 2 de abril, el japonés Gisaburo Sobone, de 112 años, fue inicialmente considerado para ser el próximo hombre más viejo del planeta Tierra; sin embargo, se confirmó su fallecimiento. Entonces, este lugar lo tomó el británico John Alfred Tinniswood con 111 años, quien recibió el certificado oficial del libro y brindó una entrevista en donde se refirió a su secreto para vivir la mayor cantidad de años posibles.

John Alfred Tinniswood nació el 26 de agosto de 1912 en Liverpool, Inglaterra, el mismo año en el que se hundió el Titanic, una prueba de su larga trayectoria y todo lo que le tocó vivir a nivel histórico. Al 5 de abril del 2024, la edad del hombre es de 111 años y 223 días.

John Alfred Tinniswood es la persona más longeva del mundo en la actualidad con 111 años. Captura: guinnessworldrecords.es

El británico vive en un hogar de ancianos en Southport, donde todos los identifican como uno de los más charlatanes del grupo. A esta altura de su vida logró conformar una numerosa familia e incluso es bisabuelo. Una de las grandes virtudes que tiene John es que, a pesar de sus largos años, todavía puede hacer cosas de manera independiente como, por ejemplo, gestionar sus finanzas, levantarse solo de la cama y escuchar radio para informarse.

Una vez que se confirmó que el británico era el hombre más longevo del planeta, Megan Bruce, adjudicadora de Guinness World Records, viajó a Southport para entregarle el certificado oficial. En ese momento, lo filmaron para que cuente parte de su vida y de su secreto para vivir tantos años. “O vives mucho o vives poco, y no puedes hacer mucho al respecto”, introdujo el hombre sin dejar misterios al descubierto.

John Alfred Tinniswood recibió el certificado oficial como la persona más longeva del mundo. Captura: guinnessworldrecords.es

Ante la pregunta de cómo es su alimentación, John respondió. “Como lo que me dan; lo mismo que hace todo el mundo. No tengo una dieta especial”. Aunque en medio de la charla hizo una salvedad y dio un consejo. “Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado, si haces demasiado de cualquier cosa, al final vas a sufrir”, manifestó. Lo único que repite todos los viernes es disfrutar una porción de pescado y papas fritas. Cabe mencionar, también, que no fuma y rara vez consume bebidas alcohólicas.

En los 111 años de vida, el hombre experimentó una variedad de sucesos históricos como las dos Guerras Mundiales. Cuando sucedió la segunda, tenía 27 años y le tocó trabajar con tareas administrativas en el Cuerpo de Pagos del Ejército, donde localizaba soldados abandonados y organizaba el suministro de alimentos. Es decir que es el veterano superviviente de la Segunda Guerra Mundial más longevo del planeta.

En cuanto al cambio de época, John manifestó: “El mundo, a su manera, siempre está cambiando. Es una experiencia continua. (...) Está mejorando un poco, pero todavía no mucho. Va por buen camino”.

Con respecto al nombramiento que recibió esta semana, respondió: “Me da igual. En lo absoluto. Lo acepto como lo que es”. No obstante, aprovechó la corta entrevista del famoso libro mundial para aconsejar al público: “Haz siempre lo mejor que puedas, tanto si aprendes algo como si enseñas a alguien. Da todo lo que tienes. Si no, no vale la pena molestarse”.