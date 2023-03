Demi Moore mostró a su diminuta perra y contó que la presentará al libro Guinness de los récords

escuchar

Demi Moore se propuso cumplir un objetivo y compartió los detalles con sus seguidores de Instagram. La actriz quiere que su querida perrita, Pilaf, ingrese al libro Guinnes de los récords por su diminuto tamaño y empezó su campaña en las redes sociales en las que subió fotografías de la chihuahua, que incluso tiene su propia cuenta en la red social, @pilaf.littlemouse.

Pilaf fue adoptada hace dos años y se convirtió en una compañera esencial para Moore, quien la lleva de viaje con ella por vacaciones, pero también cuando debe emprender nuevos rumbos con motivos laborales. En su publicación, Moore habló de su perrita, que tiene un protagonismo indiscutido en su feed, y contó el desafío que tiene entre manos.

“Bueno, amigos, vamos a hacer esto ¡Vamos a ver si podemos hacer que vean a Pilaf en el Guinness de los récords!”, escribió Demi como leyenda de dos fotos de la perra que enterneció a toda la familia desde su arribo al hogar. “Nuestra dulce chica nació el 9 de noviembre de 2020 y pesa 700 gramos (Tienen al gato y al vaso de café para ver la escala)”, remarcó la actriz de Propuesta indecente, quien arrancó su campaña con el hashtag #pilaf4guiness.

El posteo de Demi Moore por el cumpleaños de Bruce Willis

El 16 de febrero, luego de que se anunciara el retiro de Bruce Willis de la actuación por sufrir de afasia, su familia emitió un comunicado en el que brindaban el diagnóstico definitivo que recibió el actor: un cuadro de demencia frontotemporal .

“Como familia queríamos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por todo el amor y la compasión que le demostraron a Bruce en estos últimos diez meses”, expresaron en el comienzo del comunicado. “La generosidad ha sido abrumadora y estamos tremendamente agradecidos por eso, por su amabilidad. Como sabemos que aman a Bruce tanto como nosotros, queremos ponerlos al tanto de algo”, escribió la familia del actor. El texto fue firmado por la actual esposa de Willis, Emma Heming, por su ex, Moore, y por las cinco hijas del actor: Rumer, Scout, y Tallulah, de su primer matrimonio con la actriz, y las pequeñas Mabel y Evelyn, fruto de su segundo matrimonio con Heming.

Bruce Willis con su familia en el día de su cumpleaños Demi Moore/Instagram

“Desde que anunciamos que Bruce tenía afasia en 2022, su condición ha avanzado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencial frontotemporal (conocida por sus siglas en inglés, FTD). Lamentablemente, hay una dificultad para comunicarse como uno de los síntomas de esta enfermedad que Bruce está enfrentando. Aunque esto es muy doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro (...) Es una enfermedad cruel sobre la que muchos de nosotros jamás escuchamos y que puede golpear a cualquiera”, añadieron.

Como la contención es un componente clave para la condición del actor, su familia se encuentra compartiendo muchos momentos cotidianos con él y, debido al cariño manifestado por los fanáticos, hacen públicos algunos de esos instantes. El 19 de marzo, Willis cumplió 68 años y Moore realizó un posteo con fotos y videos de una jornada muy emotiva. “¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro de que hayamos podido celebrarlo hoy. Te queremos y queremos a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos. Todos los sentimos”, escribió Demi en el epígrafe de una de sus publicaciones, que rápidamente se llenó de mensajes de amor para el actor y todos los integrantes de la familia.

Bruce Willis junto a su hija más pequeña, Evelyn Instagram/emmahemingwillis

En las imágenes se podía ver también una torta casera, a todas las hijas del actor de Duro de matar y a su actual esposa, quien también le dedicó unas sentidas palabras. “Hoy es el cumpleaños de mi marido. Empecé la mañana llorando, como pueden notar por mis ojos hinchados y mi nariz llena de mocos”, escribió Heming. “Sólo creo que es importante que vean todas las caras de esto”.

“Siempre recibo mensajes de positividad o la gente me suele decir: ‘Sos tan fuerte, no sé como lo haces’. No me dan opción. Ojalá tuviera una, pero también estoy criando a dos hijas en medio de esto”, remarcó y sumó: “A veces, en nuestras vidas, tenemos que ponernos pantalones de niña grande y ocuparnos de las cosas. Y eso es lo que estoy haciendo”, continuó. “Pero tengo momentos de tristeza todos los días, pena todos los días, y realmente lo estoy sintiendo más hoy en su cumpleaños”. Asimismo, Heming compartió un video para su esposo cuya realización le fue muy difícil. “Estuve trabajado en el video que voy a publicar en un rato por el cumpleaños de mi marido. No sé por qué me hago esto a mí misma, los videos son como un cuchillo en mi corazón, pero lo hago tanto por mí como por ustedes, porque sé lo mucho que quieren a mi esposo”, concluyó.

LA NACION