Seis señales que repiten las personas que aman en silencio

El amor puede expresarse de múltiples formas, aunque no todos se animan a mostrar abiertamente lo que sienten. Sin embargo, existen ciertas señales que pueden revelar cuando alguien está enamorado en silencio. Al respecto, la psicóloga Lara Ferreiro, experta en relaciones de pareja, autoestima y crecimiento personal, explicó cuáles son los seis comportamientos que delatan a una persona que ama sin confesarlo.

“Las personas que aman en silencio suelen enviar señales sin darse cuenta: miradas que se detienen demasiado, silencios incómodos, torpezas encantadoras o una risa demasiado generosa con tus chistes malos”, explicó la especialista al sitio Cuerpo Mente. En primer lugar, aseguró que la mirada es una de las formas más sinceras de comunicación no verbal. “Según la psicología, las personas que sienten atracción hacia alguien suelen mirarte más de lo habitual, pero de forma disimulada. Observan tus gestos, tus expresiones, tus reacciones porque te están estudiando emocionalmente, aunque no se atrevan a actuar”, agregó.

Las sonrisas genuinas pueden ser una señal de interés (Foto: FreeP¡CK)

Que la persona se ponga nerviosa es otra señal de aquellas que aman en silencio. “De repente se traba al hablar, se le cae el café, se toca el pelo o se ríe más de lo normal. Su lenguaje corporal cambia. Es como si tu presencia descolocara su sistema nervioso”, detalló. Se trata de una señal clara de atracción porque “el cuerpo reacciona antes que la mente”. Es decir, que puede que esa persona ni siquiera haya racionalizado esta atracción, pero ya la exprese físicamente.

Y continuó: “En términos cerebrales, se sabe que el sistema simpático se activa en presencia de alguien que nos genera una emoción intensa, como el deseo o el enamoramiento. Ese ‘ponerse nervioso’ es un delator inocente de que siente mucho más de lo que podría haberte dicho”.

En tercer lugar, que la persona busque contacto físico de forma accidental es otra señal. “Los estudios demuestran que, aproximadamente, el 90% de las personas que sienten atracción buscan romper la ‘burbuja’ de espacio personal, acercándose más de lo habitual y estableciendo contacto físico casual”, argumentó.

Las personas que aman en silencio buscan excusas para estar cerca de quienes están enamorados (imagen de carácter iilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Desde su experiencia como psicóloga especializada en parejas, aseguró que el contacto físico ligero y justificado es una forma socialmente aceptada de expresar afecto sin que parezca intencional. “En la psicología, se considera una microexpresión del deseo. Esa persona quiere estar cerca, aunque no lo diga”, explicó.

La cuarta señal es recibir demasiada atención. “Si cuando hablás en grupo, esa persona gira el cuerpo hacia vos, puede que le gustes. Está demostrado que más del 80% de las personas enamoradas muestran posturas abiertas, orientando el tronco y los pies hacia la persona amada, y evitando gestos de cierre como cruzar los brazos”, aseveró.

“Si hacés un chiste, es quien más se ríe. Si proponés algo, te apoya aunque sea una locura. No se trata solo de simpatía, hay una preferencia emocional y una complicidad hacia vos”, añadió.

La distancia corporal es también otra señal clave (Imagen de carácter ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

La quinta señal es que la persona busca motivos para pasar tiempo juntos. “Si esa persona de la que sospechás hace cosas como sumarse a cualquier plan en el que estés vos, aunque no tenga sentido, porque no pega en ese ambiente o no es algo que le guste realmente, es posible que le gustes”, advirtió. Este tipo de acercamientos se denominan conductas de aproximación, gestos que buscan cercanía sin confrontación emocional directa.

Por último, Ferreiro establece que es evidente que hay atracción si “se da cuenta de cuándo estás triste, se ofrece a escucharte, te manda mensajes solo para saber cómo estás”. "Cuidar es una forma de amar. Y quien te cuida sin esperar nada a cambio, posiblemente te quiera más de lo que se atreve a decirte”, concluyó la experta.

Cabe destacar que Ferreiro tiene formación en psicología clínica y sexología, y centró su trabajo en el acompañamiento de personas que atraviesan rupturas, duelos amorosos o que desean construir vínculos más sanos, evitando patrones de dependencia o relaciones tóxicas. Además de su labor como terapeuta, es divulgadora en medios de comunicación y sus propias redes sociales, donde comparte consejos sobre bienestar emocional y dinámicas de pareja. También es autora de libros en los que ofrece herramientas prácticas para superar el desamor y fortalecer la confianza personal, y mantiene una activa presencia en YouTube, donde difunde contenidos de psicología aplicada a la vida cotidiana.