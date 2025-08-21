Cómo saber si una persona gusta de uno o solo es amable

La amabilidad y el interés romántico pueden ser confundidos de forma constante, debido a que ambas actitudes suelen implicar demostraciones de atención y respeto hacia otra persona a través de diferentes interacciones. Además, en algunas ocasiones las muestras de consideración y cortesía con alguien más están relacionadas con la búsqueda de una conexión, pero no siempre es de forma amorosa o sexual.

De acuerdo con la psicología, estos comportamientos tienen diferencias muy sutiles, por lo que es más complejo discernir bien si una persona está siendo respetuosa o siente algún tipo de atracción por otra. Frente a esto, Albert Mehrabian, investigador y psicólogo, realizó un estudio con el que descubrió la fórmula secreta para detectar las señales a través del lenguaje corporal después de pocos minutos de conversación.

Según el terapeuta, una de las claves para comprender qué tipo de vínculo es evaluar qué tan receptiva es la persona, ya que esta estrategia deja ver pequeños detalles de interés sin exponerse por completo. El experto también determinó que hay más indicadores dentro del lenguaje corporal para descifrar de forma sencilla si alguien intenta ser amable o busca un acercamiento romántico.

Las sonrisas genuinas pueden ser una señal de interes (Foto: FreeP¡CK)

1. Contacto visual

Para Mehrabian cuando una persona está interesada de manera genuina por otra suele mantener miradas más prolongadas de lo habitual. Además, hay quienes presentan una dilatación ligera en la pupila mientras busca los ojos durante la conversación.

2. Acercamientos sutiles

Un aspecto común en medio de las interacciones sociales son los acercamientos físicos leves, por lo que si alguien toca ligeramente de forma casual, pero frecuente o se inclina para hablar, es muy posible que sienta atracción.

3. Distancia corporal

El investigador también destaca que hay pequeños gestos como cruzar los brazos, distraerse con facilidad o desviar la mirada hacia otro lado, pues estos detalles significan que la persona solo pretende ser educada.

La distancia corporal es también otra señal clave (Foto: FreeP¡CK)

4. Sonrisa de Duchenne

Las sonrisas también son un punto diferenciador entre la amabilidad y el gusto, debido a que cuando hay interés por alguien más aparece una sonrisa genuina que involucra la contracción de los músculos alrededor de la boca y los ojos.

Por Stephany Guzman Ayala