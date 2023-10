escuchar

La usuaria de TikTok Tannah se volvió viral esta semana tras un divertido episodio que por suerte no pasó a mayores. Durante una jornada deportiva con su amiga, la mujer residente en Utah, Estados Unidos, confundió las pastillas que debía tomar con uno de sus auriculares. A pesar del error que cometió, en su perfil relató la experiencia y destacó la particular reacción de su esposo.

Las redes sociales están colmadas de videos acerca de diferentes cuestiones cotidianas que sus usuarios comparten con millones de personas de todo el mundo, con el objetivo de hacer pública una parte divertida de sus vidas. Este fue el caso de la estadounidense, quien protagonizó un hecho peculiar y del que nadie quisiera cometer. Gracias a su despiste, dejó un claro mensaje a sus seguidores.

“Ahora me voy a mostrar muy vulnerable explicando esto”, comenzó Tannah y prosiguió: “Tuve una situación esta mañana… Salí a caminar con mi amiga, la cual hace un año no veía. Ella me extrañaba mucho”. Luego de la introducción acerca del contexto en que sucedió su percance, lanzó una carcajada y señaló: “Durante la caminata, decidí tomar mis vitaminas… por lo que agarré una, tomé agua y la tragué, pero ya notaba que se atascaba”.

Tras ello, continuó con su caminata hasta que se despidió de su amiga Kathleen. Camino a su casa, Tannah quiso escuchar música y fue allí cuando se percató que en su mano tenía la caja con las pastillas. Algo que le resultó extraño. Por lo que al buscar sus auriculares, solo encontró uno. De inmediato, cayó en la hilarante situación de que no tomó sus vitaminas, sino su AirPod.

“Llamé a mucha gente, doctores, amigos… y todos sugirieron lo mismo, así que, voy a seguir lo que sugirieron… No sé si alguna vez les pasó esto. Yo buscaré ayuda de profesionales. Esto es embarazoso”, cerró la usuaria el video con uno de sus auriculares en su oreja derecha.

Días después y en respuesta a una seguidora, compartió un segundo clip en el que destacó la reacción que tuvo su esposo al respecto, quien señaló que estaría más “protegida” y resguardada, gracias a que podría localizar su ubicación en tiempo real del AirPod que se tragó. Entre risas, aseguró que todo estaba en perfecto orden y que se trató de una experiencia nunca antes vivida, por lo que eligió compartirla con su comunidad virtual.

De esta manera, Tannah enseñó la importancia de presentar atención, en especial a los impulsos que comúnmente realizamos de manera automática y que en estos casos pueden representar un problema. “Admito que al principio creo que estaba un poco en shock… y al final del día 3 estaba en pánico. Terminó todo bien”, concluyó.

La usuaria de TikTok contó que su marido tuvo una llamativa reacción al enterarse de su situación (Fuente: TikTok/@tannasellsutah)

Por su parte, los seguidores de la tiktoker plasmaron en la sección de comentarios diferentes mensajes en alusión a la divertida situación que atravesó. “¿Tu amiga no vio que estabas por tomar tu AirPod en lugar de tus vitaminas?”; “Estoy llorando de la risa imaginando la situación”; “¿Qué tan grandes son tus pastillas?”; “¿Lo conservarás?”, y “Qué alegría que haya pasado y ahora estés bien”, fueron algunas opiniones en cuestión.

