En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, varias personalidades se manifestaron en favor de acompañar diferentes proyectos para acercar una asistencia efectiva a las personas que lo necesiten. En sintonía con ello, una de las que se sumó a la campaña global fue la reina Letizia Ortiz de España, que interrumpió su discurso ante la Confederación de Salud Mental de su país y rapeó una estrofa en alusión a la problemática.

“El rap de Letizia”, como se lo tituló en los medios europeos, se viralizó rápidamente en las redes sociales y cumplió con el claro objetivo de la periodista, alcanzar con su mensaje a la mayor cantidad de personas posibles.

El video que compartió en primera medida la cadena estatal española RTVE superó las 132 mil reproducciones en pocos minutos, y traspasó la barrera de los nueve mil comentarios en favor de la monarca. “Díganme a qué les suena esto”, comenzó la esposa del rey Felipe VI y continuó: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero: ¿por qué pensaron que lo haría bien todo el rato?”.

Con un modo lúdico, la monarca intentó poner en la agenda una problemática social mundial (Fuente: Instagram/@vanitatis)

En aquellos versos, la reina consorte plasmó una problemática que afecta a la población mundial y que, hasta hace pocos años, se trató como tabú. Luego de su presentación, la cual incluyó movimientos de estilo urbano y una rima pegadiza, justificó la puesta en escena frente a los raperos presentes y remarcó: “No se me ocurriría rapear, por respeto a los artistas de este género musical”.

Antes de concluir, insistió: “Se me ocurre que si algún medio de comunicación, esta tarde o mañana, titula: ‘La reina rapea por la salud mental’, rapear entre comillas, sería una buena manera de dirigir la atención hacia un asunto tan importante y tan serio”.

Letizia es una de las monarcas europeas que siempre se destacó por romper en ciertas ocasiones con el protocolo monárquico y las normas respetadas por los predecesores, sin embargo, siempre bajo el ala del respeto, tanto en la indumentaria, como en este tipo de acciones humanitarias, generó un alto nivel de repercusión.

La opinión de los usuarios tras el “rap” de la reina Letizia

El pegadizo texto que leyó Letizia se volvió popular a pocas horas de ser publicado, por lo que miles de personas plasmaron en la sección de comentarios diferentes elogios para ella. “Maravillosa en mayúsculas”; “Sí que sabe hacer su trabajo”; “Como se nota que es periodista en la forma de expresarse”; “Me encanta”; “La verdad es que lo hace muy bien” e “Impecable”, fueron algunas reacciones en cuestión.

Día Mundial de la Salud Mental: por qué se celebra el 10 de octubre

Esta efeméride se conmemora el 10 de octubre de cada año debido a que esta fue la fecha elegida por Richard C. Hunter, su principal impulsor. En 1992, se desempeñó como subsecretario general de la Federación Mundial para la Salud Mental (conocida como WFMH, por sus siglas en inglés), en donde estableció una jornada con el fin de “crear conciencia en la comunidad global sobre las agendas críticas de salud mental”.

La celebración fue apoyada e instaurada por la Organización Mundial de la Salud. Esta jornada tiene como principal objetivo concientizar acerca de lo importante que resulta el bienestar de la mente para el óptimo desarrollo de todos los individuos.