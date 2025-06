Tiene 90 años y se animó a saltar en paracaídas por primera vez en la vida

Un hombre de 90 años decidió hacer un salto en paracaídas por primera vez en su vida luego de la muerte de su esposa, con quien había compartido sus mejores momentos. Pese al dolor, el abuelo eligió desafiarse e intentar vivir una experiencia extrema junto a su nieto, quien lo acompañó y filmó cada uno de sus pasos mientras se preparaba para lanzarse al vacío. “Hola, este es mi abuelo y tiene 90 años. Acompañame a ver cómo se tira en paracaídas”, comienza con el relato Alberto Brown en su clip de TikTok.

El gesto del abuelo y la alegría que manifestó antes de saltar (Foto: Captura TikTok @albeertobrown)

“Mi abuelo siempre cuidó de mi abuela. Y hace un año que falleció, así que ahora mismo se la pela todo“, continuó y mostró el paso a paso que hizo su familiar antes de subirse al helicóptero. Incluso, el joven le preguntó si estaba nervioso por lo que iba a hacer y el hombre le respondió: “Yo qué coño voy a estar nervioso hijo, estoy nervioso porque tardan mucho en bajar (...) Si no se abre el paracaídas, saco petróleo”.

"Mi abuelo siemore cuidó de mi abuela", relató el joven tiktoker (Foto: Captura TikTok @albeertobrown)

Luego, el tiktoker mostró cómo su abuelo se vistió para la ocasión y la reacción de su instructor, quien quedó impactado al conocer la edad de su alumno. “Creo que batimos un récord, la persona más mayor que había saltado tenía 88 años”, comentó el especialista con una sonrisa de admiración y con las manos en la cabeza por la sorpresa.

"Creo que es récord", dijo sorprendido el instructor de alto en paracaídas (Foto: Captura TikTok @albeertobrown)

Finalmente, el joven mostró que la experiencia salió como deseaban y dejo ver cómo su abuelo cayó desde el cielo, quien lució una sonrisa en el rostro. “Que la edad no sea un impedimento”, finalizó.

El momento en el que el hombre se lanzó al vacío en paracaídas (Foto: Captura TikTok @albeertobrown)

Sin embargo, el hombre de 90 años no se quedó solo con esa experiencia. Lejos de conformarse, admitió que piensa en su siguiente aventura: esta vez quiere viajar en globo aerostático, y no solo, ya que quiere hacerlo acompañado por toda su familia. Sin lugar a dudas, su historia es una verdadera muestra de resiliencia, de esas ganas de vivir que no se apagan con los años; es un ejemplo inspirador de que, a pesar del dolor, siempre hay espacio para estar mejor, seguir adelante y animarse a nuevas experiencias.

Cabe destacar que el anciano realizó un salto tándem, que se hace junto a un instructor. Es el más común para quienes se inician en el paracaidismo. Generalmente, se salta desde una altura que va de 3000 a 4500 metros. Durante este tipo de experiencia, el paracaídas se abre aproximadamente a los 1500 metros, lo que permite disfrutar de una caída libre que dura entre 30 y 60 segundos, según la altitud.