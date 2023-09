escuchar

En la historia de la humanidad, existen eventos trágicos que desafían toda lógica y comprensión. Entre ellos, se encuentran las muertes más raras y absurdas que fueron registradas a lo largo del tiempo.

El 14 de mayo de 2008 se presentó el primer capítulo de una serie de televisión que revolucionaría la percepción tradicional de la muerte. 1000 Maneras de Morir, trajo consigo un enfoque que despojó a la muerte de su solemnidad e invitó a las personas a mirarla desde una perspectiva irónica, humorística e incluso absurda.

Siendo así, en el programa se presentaban historias reales o mitos sobre muertes absurdas con un toque irónico, pero que a menudo dejan una sensación incómoda, ya que despiertan la empatía debido a la incertidumbre que todos tienen sobre la muerte y el miedo a ese inevitable día.

Si las personas tuvieran la opción de decidir cuándo y de qué manera morir, es probable que las elecciones sean bastante similares. La vida es una especie de lotería que comienza desde el momento en que se nace y solo se puede esperar que ese día llegue sin demasiado sufrimiento o de manera embarazosa.

La muerte es un destino ineludible para todos los vivos, pero algunas formas de morir pueden ser extrañas o hasta absurdas Foto: iStock

A continuación, presentamos algunas de las muertes más extrañas y absurdas que ocurrieron en la historia de Colombia:

Un ataque mortal

El país puede añadirse a esta lista con un trágico y absurdo fallecimiento que ocurrió el viernes 18 de octubre de 1985. Considerada una de las muertes más incomprensibles en la historia de la nación, ocurrió en las transitadas calles de la capital hace 37 años debido a una serie de desafortunados eventos.

La historia trata de un hombre que perdió la vida tras ser embestido en el centro de Bogotá por uno de los cuernos de un toro de lidia, no tenía previsto que “la luz de esa clara mañana, era la luz de su último día”.

Todo sucedió cuando un camión que llevaba toros destinados a una corrida que se llevaría a cabo en los próximos días, se volcó en pleno centro de la ciudad. El antiguo camión que se dirigía hacia la plaza de Toros de la Santa María tuvo un accidente debido a una piedra que cayó de un vehículo que se encontraba unos metros delante.

Los enormes animales de 500 kilogramos se escaparon en medio del tráfico de la ciudad y causaron pánico entre los transeúntes mientras corrían hacia la carrera 30. Uno de ellos abandonó el grupo y avanzó en sentido contrario por la calle 19 hasta la carrera 8, donde chocó contra un edificio. En ese momento, un hombre que salía de un ascensor en el mismo edificio fue embestido por el toro y murió en la acera sin comprender que esa mañana sería su última.

Las corridas de toro tienen una tradición de más de 500 años

En cuanto a los personajes históricos, las historias y mitos relacionados con sus muertes han perdurado, en gran parte debido a que fallecieron de maneras que podrían considerarse sumamente absurdas.

Esquilo

Antes de Sófocles y Eurípides, fue un destacado precursor de la Tragedia Griega. Su muerte, por otro lado, parece sacada de una comedia surrealista. Se retiró a las afueras de la ciudad de Gela, posiblemente para meditar o escribir, cuando un águila o un buitre, confundiendo su cabeza calva con una roca, dejó caer el caparazón de una tortuga sobre él. En la Antigüedad, circulaba la leyenda de que un oráculo había predicho su muerte por un proyectil caído del cielo.

Plinio el Viejo

Se podría decir que el escritor romano perdió la vida debido a una mala elección de ubicación en el momento inapropiado. Durante la erupción del Vesubio en el año 79 del siglo I, él se encontraba en Miseno, al sur de Italia.

En un intento por ayudar y socorrer a las personas en las playas de la bahía de Nápoles y también con la curiosidad de observar el fenómeno de cerca, decidió cruzar la bahía en sus barcos. Sin embargo, al llegar a Estabia, falleció debido a la inhalación de gases volcánicos.

Francis Bacon

La curiosidad mató al gato o como quien dice, a Francis Bacon. Se dice que el filósofo estaba tratando de verificar si el frío era beneficioso para conservar los alimentos. En su experimento, decidió salir en medio de una intensa nevada para enterrar un pollo en la nieve. Desafortunadamente, esta acción le ocasionó una neumonía que finalmente lo llevó a su fallecimiento poco después.

Jean-Baptiste Lully

El compositor, músico y bailarín franco-italiano, conocido por ser el creador de la tragedia lírica y por su estrecha relación con Luis XIV, lamentablemente falleció debido a una gangrena que él mismo causó accidentalmente al clavarse una batuta en el pie mientras dirigía una orquesta en una actuación en vivo.

Jean Baptiste Lully Getty

Arnold Bennet

En 1931, mientras estaba en París, un camarero le advirtió que no bebiera agua del grifo debido a la contaminación. A pesar de la advertencia, Bennett no le hizo caso y bebió un vaso para demostrar que no había peligro. Sin embargo, enfermó gravemente poco después de regresar a Londres y finalmente falleció en su casa en Baker Street debido a una fiebre tifoidea.