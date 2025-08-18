Un enorme volcán submarino estaría a punto de entrar en erupción

Un enorme volcán submarino, el Axial Seamount, ubicado cerca de la costa del Pacífico de Estados Unidos, registró una alarmante actividad sísmica que sugirió una posible erupción inminente, según advirtieron los expertos. A pesar de su ubicación a más de un kilómetro de profundidad bajo el océano, representa un peligro directo para la vida marina, por lo que generó preocupación en las autoridades.

El Axial Seamount es reconocido como el volcán más activo de su región, una característica que lo convierte en un punto de interés y preocupación constante para los geofísicos. Las erupciones volcánicas son, por naturaleza, algunos de los desastres naturales más peligrosos del mundo, capaces de desencadenar una serie de otros fenómenos destructivos, como terremotos de mayor magnitud o incluso tsunamis, dependiendo de la fuerza y el tipo de erupción.

La erupción podría tener consecuencias sobre la vida marina (Foto: Interactive Oceans)

William Chadwick, geofísico de la Universidad Estatal de Oregón, y Scott Nooner, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, son dos de los científicos que vienen monitoreado de cerca la actividad del volcán. En una reciente publicación, detallaron la intensidad de los movimientos: “Tuvimos un pico de más de 2000 sismos en un solo día en junio, pero desde entonces el promedio fue de unos 100 diarios”. Esta fluctuación en la tasa de actividad sísmica es un indicador clave de los procesos internos y la acumulación de presión magmática dentro del volcán.

Chadwick señaló que “por ahora nada parece inminente, ya que la tasa de actividad sube y baja constantemente”. “No sabemos qué es lo que provocará la próxima erupción ni exactamente cuándo ocurrirá”, subrayaron los investigadores en el informe. La complejidad de predecir con precisión estos eventos geológicos a pesar de los avances tecnológicos es una constante en este tipo de disciplinas, por lo que los científicos van estudiando día a día la actividad sísmica.

Las erupciones anteriores del Axial Seamount se registraron en 1998, 2011 y 2015. La magnitud de la actividad actual, evidenciada por el número de sismos, sugirió que esta podría ser la más grande hasta la fecha. Si bien el impacto directo sobre las poblaciones humanas sería limitado debido a su profundidad y distancia de la costa, las consecuencias para la fauna marina de la zona podrían ser considerablemente devastadoras.

Los científicos estudian diariamente la actividad en la zona (Foto: Oregon State University)

“En 2011 vimos cómo una de las áreas de ventilación quedó completamente cubierta por flujos de lava. Todo quedó arrasado”, aseguró Deborah Kelley, profesora de Oceanografía en la Universidad de Washington. No obstante, la capacidad de recuperación de la vida marina es notable: “Lo fascinante es que cuando regresamos tres meses después, ya había animales y bacterias colonizando la zona. Son ecosistemas sorprendentemente resistentes”.

La constante actividad del Axial Seamount es una característica distintiva que lo diferencia de muchos otros volcanes. Chadwick advirtió que, a diferencia de muchos volcanes en el mundo que permanecen inactivos por largos períodos y de pronto se reactivan, este “está activo casi todo el tiempo, al menos desde que lo estudiamos”.

Esta vigilancia continua es fundamental para comprender su comportamiento. Este accidente geográfico es objeto de un monitoreo constante y exhaustivo por parte de la comunidad científica, por lo que no habrá sorpresas cuando finalmente entre en erupción. Se espera que, gracias a esta anticipación y conocimiento, el daño a los ecosistemas cercanos sea lo más limitado posible y no llegue a afectar a poblaciones humanas.