Así fue la impactante erupción del volcán Kilauea: columnas de lava de más de 300 metros de altura y lluvia de cenizas

Un espectáculo natural frecuente y asombroso. Así fue la nueva erupción del volcán Kilauea, que provocó columnas de lava de más de 300 metros de altura y lluvia de cenizas. Las imágenes del cráter ubicado en la isla de Hawaii, la más grande del archipiélgao hawaiano, no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales.

LN+: Kilauea nuevamente en erupcion

Desde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), manifestaron que la zona presenta “altos índices de sismicidad”. Además, confirmaron que se trata de la erupción número 42, lo que ubica al Kilauea como uno de los volcanes más activos del planeta.

A partir del último informe del USGS, la reciente actividad volcánica, además de provocar cinematográficas paredes de lava, generó una importante lluvia de cenizas, complicando la situación aerocomercial en la zona.

Kīlauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026

Si bien el fenómeno natural activó el alerta naranja, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Tampoco se activaron los protocolos de evacuación.

Los antecedentes del 2025

Durante el año pasado el Kilauea erupcionó en diversas ocasiones y las imágenes de LN+ dieron cuenta de la magnificencia de estos episodios de actividad volcánica.

En octubre, las erupciones tuvieron lugar entre intervalos semi regulares y se extendieron por 48hs.

Impresionante erupcion del volcan Kilauea en Hawai

En noviembre, el Observatorio de Volcanes de Hawái había precisado que el volcán entró en una fase de fuentes de lava que alcanzaron una altura de 500 metros.

Alerta en Hawai por el volcan Kilauea

El Kilauea está ubicado a poco más de 300 kilómetros de Honolulu, el archipiélago más grande de Hawái y es uno de los volcanes más activos del mundo. La anterior temporada de mayor movimiento se extendió de 1983 a 2018.